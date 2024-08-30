PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

İstanbul'a yeni taksiler geliyor

Bakan Uraloğlu’nun İstanbullular için açıkladığı 2.500 yeni taksi kararı UKOME’de kabul edildi. Dijital uygulamalarla hizmet verecek araçların, tepe lambaları bulunmayacak...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024
İstanbul’a yeni taksiler geliyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıkladığı İstanbul'a 2 bin 500 yeni taksi sistemi, dün UKOME toplantısında oy birliğiyle kabul edildi.

NAKİT ÖDEME YOK
Uygulama kapsamında hizmete girecek 2 bin 500 taksinin yalnızca İBB lisanslı dijital taksi çağırma uygulamalarıyla hizmet vererek yoldan yolcu alamayacağı, ödemelerin kredi kartı ve İstanbulkart ile alınacağı, taksi renk ve tasarımının yolcuların dijital taksileri fark edebileceği şekilde yapılacağı belirlendi. Taksi ihaleleri ve uygulamanın tarihinin de İBB meclisinde görüşülerek belirleneceği öğrenildi.

GÜVENLİK ÖN PLANDA
Hazırlanan yeni sistemde taksi araçlarında tepe lambası bulunmayacak. Yolcu alımı uygulama veya entegre taksi durakları üzerinden yapılacak. Teklifte, bu sistemde, araç tipinin ayırıcı renk ve farklı tasarımda T plakalı taksi olması da yer aldı. Yeni taksilerin içerisinde ayrıca güvenlik bölmesi de bulunacak. Yeni sistemle birlikte yolcu açısından kaliteli hizmet sağlanması hedefleniyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Tüm yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu! Devletin zirvesi Anıtkabir’de olacak
Kerkük’te neler oldu? Zamanlaması manidar... Dışişleri’nden SİHA açıklaması: Terörle mücadelede kararlılığımız tam!
EMEKLİYE ZAMLI MAAŞ! İki yeni tahmin geldi hesaplar değişti! SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 19.77’lik zam hesabı
Esnafa vergi kolaylığı! Cirosu 50 milyonun altındaki esnaf enflasyon muhasebesinden muaf tutulacak! Detayları Bakan Mehmet Şimşek açıkladı
Merkez Bankası’ndan TL adımı: Zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gidildi
TAKVİM Galatasaray’daki kötü futbolun nedenlerini masaya yatırdı! Florya’da neler oluyor? Okan Buruk, Erden Timur, maaş adaletsizliği...
Koza altın
İsrail’in Gazze katliamına aşı arası... DSÖ duyurdu
Galatasaray’da yıldız isimle yollar ayrılıyor! Görüşmeler son aşamaya geldi
Son dakika: Kayıp Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme! Diş izinden DNA çıktı mı? Birden fazla iz var...
İstanbul ve çevre iller için kuvvetli yağış uyarısı: Sel ve yıldırım tehlikesi | HAVA DURUMU
5 yıl aradan sonra bir ilk! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan AB toplantısına katıldı... Flaş vize mesajı: 6 kriter kaldı
Fenerbahçe bir transfer bombası daha patlattı! İstanbul’a geliyor
Akıl hastanesinden cezaevine! Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener hakkında flaş gelişme!
Kalkınma Yolu Projesi için tarihi buluşma... Türkiye-Irak-Birleşik Arap Emirlikleri-Katar Bakanlar Konseyi Toplantısı
SON DAKİKA