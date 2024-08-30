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Esnafa vergi kolaylığı! 50 milyon liranın altında olan işletmeler enflasyon düzeltmesinden muaf tutulacak

2023 sonu itibarıyla cirosu 50 milyon liranın altında olan işletmeler enflasyon düzeltmesinden muaf tutulacak. Ayrıca yatırım sürecinde olan mükelleflere de kolaylık sağlayacak formüller üzerinde çalışılıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024
Esnafa vergi kolaylığı! 50 milyon liranın altında olan işletmeler enflasyon düzeltmesinden muaf tutulacak

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş dünyasının talepleri üzerine uygulamaya başladıkları 'enflasyon muhasebesi'nde küçük işletmelere kolaylık sağlamak amacıyla yeni kararları devreye alacaklarını belirterek, "Yaklaşık 1.5 milyon gelir ve kurumlar vergisi mükellefini geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi kapsamından çıkarıyoruz. 2023 sonu itibarıyla cirosu 50 milyon liranın altında olan işletmelerimizin 2024 yılı ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapmasına gerek olmayacak" dedi.

6 EYLÜL'E DİKKAT!
Şimşek, 31 Aralık 2023 tarihli gelir tablolarındaki brüt satışları 50 milyon liranın altında olan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, 2024 yılının ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapmadan beyannamelerini vereceğini, buna dönem sonu bilançolarını eklemeyeceklerini kaydetti. Kapsama giren mükelleflerden daha önce beyanname vermiş olanların düzeltme beyannamesi vermesi gerekeceğini belirten Şimşek, "Düzeltme beyanlarını 6 Eylül'e kadar yapan mükellefler ceza veya faiz ödemeyecek" dedi. Bakan Şimşek, enflasyon düzeltmesinin, yatırım finansman giderlerinin maliyetlere eklenmesi nedeniyle üretime geçilmeden ilave vergiye neden olduğu yönündeki tartışmalara da dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu: "Uygulamanın yatırım maliyetlerini artırmaması gerektiğini değerlendirerek, yatırım yapan mükelleflere enflasyon düzeltmesinde kolaylık sağlayacak formüller üzerinde çalışıyoruz."

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