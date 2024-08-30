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Altın ile kira mevzuata aykırı

Gram altına endeksli kira artışı gündeme oturdu. Hazine Bakanlığı ise hemen açıklama yaptı: Mevzuata uygun değil...

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024
Altın ile kira mevzuata aykırı

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Ankara'da bir ev sahibinin kira sözleşmesini gram altın fiyatına endekslemesi gündem oldu. Tepki çeken gelişme üzerine açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın cinsinden kira sözleşmelerinin kanuna aykırı olduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye'de yerleşik kişilerin bakanlıkça belirlenen haller dışında, her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya döviz endeksli kararlaştırılamayacağı hüküm altına alınmıştır" denildi. Ankara'daki uygulamaya da şöyle değinildi: "Kira bedelinin altın cinsinden ödenmesi, mevzuata aykırılık oluşturmaktadır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için, zikredilen mevzuat hükümlerine aykırı işlem tesis edilmemesi önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı. (Murathan YILDIRIM)

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