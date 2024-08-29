Uluslararası iş birliği büyüyor

BRICS Türkiye temsilcisi Derya Bağcı, uluslararası ilişkileri güçlendirmek ve ekonomik iş birliklerini artırmak amacıyla ziyaretler gerçek-leştirmeye devam ediyor. Yakın zamanda Rusya'nın Kazan şehrinde düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne katılacağını belirten Bağcı, bu platformda köprüler inşa etmek için çeşitli görüşmeler yapmayı planladığını ifade etti. Şu anda Umman, Afrika ve birçok başka ülkede iş birlikleri yürüttüklerini vurgulayan Bağcı, bu bağlamda, BRICS ulusal şirketler iş kulübü Türkiye kuruluşunun da başarıyla gerçekleştiğini duyurdu.

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