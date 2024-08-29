Bankalar faizsiz krediyi duyurdu! 4 bankada 20-45 bin TL kredi başvurusu start aldı 2024

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Memur, emekli ve özel sektör çalışanlarını sevindirecek önemli bir duyuru yapıldı. Bankalar, vatandaşlara yönelik avantajlı kredi kampanyalarını duyurarak, ekonomik anlamda rahatlama sağlayacak fırsatlar sunuyor. Yapılan açıklamalara göre, faizsiz kredi seçenekleri ile 20.000 TL'den 45.000 TL'ye kadar nakit desteği veriliyor. Aşağıda, bu fırsatların detaylarına göz atabilirsiniz.

Akbank'tan 20.000 TL Faizsiz Kredi Akbank, müşterilerine özel hazırladığı kampanya kapsamında 20.000 TL faizsiz kredi fırsatı sunuyor. Ayrıca 25.000 TL taksitli avans da kullanıma hazır. Akbank müşterisi olmak isteyenler bankanın mobil uygulaması veya şubeleri üzerinden hızlıca başvuruda bulunabiliyor. Faizsiz kredi fırsatı acil nakit ihtiyacı olanlar için büyük avantaj sağlıyor.