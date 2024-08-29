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Bankalar faizsiz krediyi duyurdu! 4 bankada 20-45 bin TL kredi başvurusu start aldı 2024

Türkiye'nin önde gelen bankalarından memur, emekli ve özel sektör çalışanlarını yakından ilgilendiren bir açıklama geldi. Bankalar vatandaşlar için çeşitli avantajlı kredi kampanyaları duyurdu. Açıklamalara göre faizsiz kredi seçenekleriyle 20.000 TL'den 45.000 TL'ye kadar nakit desteği sunuluyor. İşte bankaların sunduğu fırsatlar ve detaylar.

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Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024, 10:16 Güncelleme 29 Ağustos 2024, 10:16
Bankalar faizsiz krediyi duyurdu! 4 bankada 20-45 bin TL kredi başvurusu start aldı 2024

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Memur, emekli ve özel sektör çalışanlarını sevindirecek önemli bir duyuru yapıldı. Bankalar, vatandaşlara yönelik avantajlı kredi kampanyalarını duyurarak, ekonomik anlamda rahatlama sağlayacak fırsatlar sunuyor. Yapılan açıklamalara göre, faizsiz kredi seçenekleri ile 20.000 TL'den 45.000 TL'ye kadar nakit desteği veriliyor. Aşağıda, bu fırsatların detaylarına göz atabilirsiniz.

Akbank'tan 20.000 TL Faizsiz Kredi

Akbank, müşterilerine özel hazırladığı kampanya kapsamında 20.000 TL faizsiz kredi fırsatı sunuyor. Ayrıca 25.000 TL taksitli avans da kullanıma hazır. Akbank müşterisi olmak isteyenler bankanın mobil uygulaması veya şubeleri üzerinden hızlıca başvuruda bulunabiliyor. Faizsiz kredi fırsatı acil nakit ihtiyacı olanlar için büyük avantaj sağlıyor.

İş Bankası'ndan 25.000 TL Taksitli Nakit Avans

Türkiye İş Bankası da müşterilerine faizsiz kredi fırsatı sunan bankalar arasında yer alıyor. İşCep uygulamasını kullananlar, %0 faiz oranıyla taksitli 25.000 TL nakit avans alabiliyor. Bu kampanya özellikle emeklilik maaşını İş Bankası'ndan alan müşteriler için büyük bir fırsat sunuyor. Bankanın bu avantajlı kampanyasına başvurmak için bankanın dijital kanallarını kullanabilirsiniz.

Garanti BBVA'dan 6 Ay Vadeli 20.000 TL Faizsiz Kredi

Garanti BBVA, 20.000 TL'ye kadar olan tüketici kredisi kampanyasıyla dikkat çekiyor. Faizsiz sunulan bu kredi, 6 ay vadeyle kullanılabiliyor. Banka, yalnızca mevcut müşterilerine sunduğu bu kampanyayla acil nakit ihtiyacı olanlara önemli bir destek sağlıyor.

QNB Finansbank'tan Yeni Müşterilere Özel Faizsiz Kredi Fırsatları

QNB Finansbank, yeni müşterileri için birbirinden cazip faizsiz kredi ve nakit avans fırsatları sunuyor. İşte bu avantajlı kampanyalar hakkında detaylar:

%0 Faizli Toplam 45.000 TL Nakit İmkanı

QNB Finansbank, yeni müşterilerine özel olarak sunduğu bu kampanya ile %0 faizli toplamda 45.000 TL'ye kadar nakit imkanı sunuyor.

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