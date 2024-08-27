FED’in faiz indirimi sinyali altın piyasasını hareketlendirdi!

Son dönemde ortaya çıkan jeopolitik riskler ve dünya merkez bankalarında faiz indirim sürecinin başlayacak olması altını hem dışarıda hem de içeride yukarı yönlü hareketlendiriyor. ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell 'ın geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamalar faiz indirimi beklentisini güçlendirirken, yeni haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarını destekledi.

Altının ons fiyatı 2 bin 525 dolara kadar çıktı. Ons fiyatı 2 bin 531 dolarlık rekor seviyeye yaklaşırken, yurt içinde de gram altın yeni tarihi zirvesine ulaştı. Serbest piyasada gram altın ilk kez 2 bin 800 lirayı gördü. Çeyrek 4 bin 600 ve Cumhuriyet altını 18 bin 340 liradan satıldı. Birçok uluslararası finans kuruluşu altının yıl sonunda 3 bin doları görebileceği tahmininde bulunuyor. Eylül'de FED'den beklenen faiz indirimi sonrası altın fiyatlarının biraz daha hareketlenmesi bekleniyor. Ancak kâr satışlarının da hesaba katılması gerektiği belirtiliyor.