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Bankalar arasında esprili kutlama

Ziraat Bankası, 100. yılını kutlayan İş Bankası’na sosyal medya üzerinden esprili şekilde kutlama mesajı yayımladı. İş Bankası da aynı şekilde karşılık verdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024
Bankalar arasında esprili kutlama

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26 Ağustos 1924'te kurulan İş Bankası, dün 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Ziraat Bankası, İş Bankası'nın kuruluş gününde esprili bir paylaşımla kutlama mesajı yayımladı. 1863'te kurulan Ziraat Bankası'nın mesajında "Üzerinden 60 yıl geçmesine rağmen, bu duyguyu dün gibi hatırlıyoruz. 100. yaşın kutlu olsun İş Bankası" ifadeleri kullanıldı. İş Bankası da bu mesaja, "Belli bir yaştan sonra geçmiş daha hızlı hatırlanıyor, hakkınızdır! Ziraat Bankası'na yürekten teşekkürler" şeklinde cevap geldi.

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