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Tatilciye eylül indirimi

Çeşme ve Bodrum’daki doluluklar indirim kampanyalarıyla arttı. Sezon sonu indirimleri için de düğmeye basıldı. Eylül’de yüzde 30 indirim sinyali geldi...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024
Tatilciye eylül indirimi

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Turizmciler bu yıl yerli turistten beklediği talebi bulamayınca fiyatları indirdi. Ağustos indirimleriyle Ege ve Akdeniz'de doluluklar arttı. Eylül indirimleri için de düğmeye basıldı.

Fiyatlarda yüzde 30'a varan gerileme yaşanacağı belirtildi. TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mustafa Demir, otelcilerin bekledikleri ilgiyi alamayınca fiyatlarda indirime gittiğini belirterek, "Bu indirim de ilgi gördü. Şu anda otellerde yüzde 100'e yakın doluluk var" dedi. TÜRSAB İzmir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Kıvanç Meriç de sezon sonuna gelinmesiyle fiyatların düşmeye başladığı bir döneme girildiğini kaydederek, şunları söyledi: "Bununla birlikte bir hareketlenme var, iç pazarda da dış pazarda da var. Bu şekilde de devam eder diye düşünüyorum. Sezon uzadı, yaz uzadığı için. Fiyatlar Eylül ayına girdiğimizde yüzde 25-30 düşüyor. Ekim ayında daha da hızlanacaktır."

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