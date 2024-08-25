PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

BİM KIRTASİYE ÜRÜNLERİ! 25-30 Ağustos aktüel kataloğu yayımlandı! İndirimi gören resmen yağmalıyor.

BİM, 30 Ağustos itibarıyla geçerli olacak yeni indirim kataloğunu yayımladı. Bu kampanya kapsamında Bellina 125 cc motosiklet 49.900 TL, çalışma masası 729 TL ve USB mini fan 179 TL'den satışa sunulacak. Ekonomik ürünleriyle dikkat çeken BİM, bu bayram alışverişlerinizde tasarruf etmenizi sağlayacak fırsatlar sunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024, 19:52 Güncelleme 25 Ağustos 2024, 19:53
BİM KIRTASİYE ÜRÜNLERİ! 25-30 Ağustos aktüel kataloğu yayımlandı! İndirimi gören resmen yağmalıyor.

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

BİM, 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak yeni indirim kataloğunu duyurdu. Kataloğunda, Bellina 125 cc motosiklet 49.900 TL, çalışma masası 729 TL ve USB mini fan 179 TL gibi cazip ürünler bulunuyor. BİM'in sunduğu bu fırsatlar, bayram alışverişinizi hem keyifli hem de ekonomik hale getirecek.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

🍽️ Kumtel Ürünleri:

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 6.975 TL
Kumtel Beyaz Cam Üstü Ocak: 2.075 TL
Kumtel Mini Fırın: 1.275 TL
Kumtel Elektrikli Tekli Ocak: 499 TL
🛵 Bellina 125cc Motosiklet: 49.900 TL
🪑 Çalışma Masası: 729 TL
🌬️ USB Mini Fan: 179 TL

30 Ağustos Cuma30 Ağustos Cuma

📺 LG TV Modelleri:

55'' UHD Smart TV: 19.490 TL
50'' Ultra HD Smart TV: 16.975 TL
🎮 PS4 Slim 500GB Oyun Konsolu: 11.975 TL
🖨️ HP Tanklı Yazıcı: 5.775 TL

🍳 Blaupunkt Ürünleri:

Toast Master Tost Makinesi: 1.875 TL
Çelik Çay Makinesi: 1.475 TL
⌚ IMEX Akıllı Saat: 995 TL
☕ Ultralight Termos: 690 TL
💡 Kalp Ledli Masa Lambası: 275 TL
🌬️ Kumtel USB Mini Fan: 179 TL

27 Ağustos Salı27 Ağustos Salı

📱 Polosmart Tablet ve Telefon Standı: 85 TL
🪑 Metal Çalışma Masası 120'lik: 1.275 TL
📚 Metalli Düz Kitaplık: 875 TL
🪑 Çalışma Masası: 729 TL

🍰 Amboss Kalpli Baton Kek Kalıbı: 349 TL
🔪 Pratik İpli Doğrayıcı: 189 TL

🍹 LAV Ürünleri:

Rimli Desenli Meşrubat Bardağı 3'lü: 169 TL
Rimli Desenli Su Bardağı 3'lü: 159 TL
Rimli Desenli Sürahi 1200 cc: 99 TL
🍫 Çikolata Desenli Saklama Kabı 3'lü: 59 TL

🛏️ Pike ve Çarşaflar:

Çift Kişilik Baskılı Pike: 279 TL
Tek Kişilik Baskılı Pike: 235 TL
Çift Kişilik Lastikli Çarşaf: 169 TL
Tek Kişilik Lastikli Çarşaf: 119 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez: 249 TL
Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez

BİM KIRTASİYE ÜRÜNLERİ 2024 NE ZAMAN GELECEK?

BİM kırtasiye ürünleri 2024 yılında, okulların açılmasına kısa bir süre kala 23 Ağustos itibariyle mağazalarda satışa sunulacak. BİM kırtasiye ürünleri içerisinde bulunan bazı temel ürünler:

Farklı boyut ve tasarımlarda çizgili, kareli ve düz defterler.

Spiralli ve dikişli defterler.

Kurşun kalemler, tükenmez kalemler, renkli kalemler.

Silgiler, kalemtıraşlar.

Okul çantaları, beslenme çantaları.

Kalem kutuları.

Sanat ve El Sanatları Malzemeleri

Boya setleri, resim defterleri.

Matematik Setleri:

Pergel, cetvel, gönye ve iletki setleri.

Diğer Ürünler:

Kitap kaplama kağıtları, etiketler, not defterleri.

Teknolojik aksesuarlar, suluklar ve daha fazlası.

Bankalar mevduat faizlerini güncelledi! Banka banka 300 bin TLnin 32 günlük getirisi belli olduBankalar mevduat faizlerini güncelledi! Banka banka 300 bin TLnin 32 günlük getirisi belli oldu
Bankalar mevduat faizlerini güncelledi! Banka banka 300 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kabine’de 21 yıl sonra ilk! Başkan Erdoğan liderliğinde Ahlat’ta toplandı
Cumhur’dan Ahlat çıkarması! Başkan Erdoğan’dan tarihi açıklamalar: Biz bu toprakların asıl sahibiyiz | Kabine 21 yıl sonra bir ilk
Hançerci ve hançer yiyeni buluşturan ittifak! Kılıçdaroğlu - İmamoğlu yakınlaşmasının şifreleri: ’Özel’ tasfiye planı ve FETÖvari ’Ayak’ oyunu
CANLI TAKİP | İsrail, Lübnan’ı vurdu! Tel Aviv’de uçuşlar askıya alındı! Hizbullah lideri Nasrallah canlı yayında duyurdu: Erbain Operasyonu başladı
Siyonist operasyon! Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’un tutuklanmasında soykırımcı İsrail eli: Üst düzey bilgiler, iç ve dış belgeler...
Okan Buruk’un canını sıkacak transfer! İstanbul’a geliyorlar
Ankara’yı sel aldı! Meteoroloji ve AFAD peş peşe uyarmıştı! Yollar göle döndü | Ankara hava durumu
Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran hakkında yeni gelişme! Kan lekeleri Narin’e mi ait? Narin Güran öldürüldü mü?
KARE KARE İHYA | İşte Bitlis’in eski ve yeni hali! Başkan Erdoğan açıkladı: 26 milyar liralık dev yatırım
Beşiktaş transferde bombayı patlattı: Yeni stoper geliyor! İşte İstanbul’a iniş saati
MİT Kamışlı’da PKK/YPG’nin şah damarını kesildi! Uludere şehitlerinin kanı yerde kalmadı: Tekin Guyi kod adlı Abdülhamit Kapar EX
Başkan Erdoğan’dan Bitlis’teki toplu açılışta önemli açıklamalar! CHP’li İBB’ye Vaniköy ve Paris tokadı: Muhalefete ’Ahmet Şık’ tepkisi
Kendine demokrat sahtekar Batı! META’ya suspus Telegram’a baskı... Pavel Durov Fransa’da gözaltına alındı | Elon Musk topa girdi
Vaniköy’deki talanda ’TEMA’tik 3 maymunlar! Kaçak her metrenin diyeti İBB’ye balya balya dolar mı? ’Sinem’de ’suskunluk’ var
Kira gelirini beyan etmeyenler radara alındı! Bakan Şimşek’ten ’kayıt dışılığı azaltacağız’ mesajı... 700 bin mükellef tespit edildi
SON DAKİKA