BİM KIRTASİYE ÜRÜNLERİ! 25-30 Ağustos aktüel kataloğu yayımlandı! İndirimi gören resmen yağmalıyor.

BİM, 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak yeni indirim kataloğunu duyurdu. Kataloğunda, Bellina 125 cc motosiklet 49.900 TL, çalışma masası 729 TL ve USB mini fan 179 TL gibi cazip ürünler bulunuyor. BİM'in sunduğu bu fırsatlar, bayram alışverişinizi hem keyifli hem de ekonomik hale getirecek.