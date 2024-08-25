BİM KIRTASİYE ÜRÜNLERİ! 25-30 Ağustos aktüel kataloğu yayımlandı! İndirimi gören resmen yağmalıyor.

🍳 Blaupunkt Ürünleri:
Toast Master Tost Makinesi: 1.875 TL
Çelik Çay Makinesi: 1.475 TL
⌚ IMEX Akıllı Saat: 995 TL
☕ Ultralight Termos: 690 TL
💡 Kalp Ledli Masa Lambası: 275 TL
🌬️ Kumtel USB Mini Fan: 179 TL
27 Ağustos Salı
📱 Polosmart Tablet ve Telefon Standı: 85 TL
🪑 Metal Çalışma Masası 120'lik: 1.275 TL
📚 Metalli Düz Kitaplık: 875 TL
🪑 Çalışma Masası: 729 TL
🍰 Amboss Kalpli Baton Kek Kalıbı: 349 TL
🔪 Pratik İpli Doğrayıcı: 189 TL
🍹 LAV Ürünleri:
Rimli Desenli Meşrubat Bardağı 3'lü: 169 TL
Rimli Desenli Su Bardağı 3'lü: 159 TL
Rimli Desenli Sürahi 1200 cc: 99 TL
🍫 Çikolata Desenli Saklama Kabı 3'lü: 59 TL
🛏️ Pike ve Çarşaflar:
Çift Kişilik Baskılı Pike: 279 TL
Tek Kişilik Baskılı Pike: 235 TL
Çift Kişilik Lastikli Çarşaf: 169 TL
Tek Kişilik Lastikli Çarşaf: 119 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez: 249 TL
Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez
BİM KIRTASİYE ÜRÜNLERİ 2024 NE ZAMAN GELECEK?
BİM kırtasiye ürünleri 2024 yılında, okulların açılmasına kısa bir süre kala 23 Ağustos itibariyle mağazalarda satışa sunulacak. BİM kırtasiye ürünleri içerisinde bulunan bazı temel ürünler:
Farklı boyut ve tasarımlarda çizgili, kareli ve düz defterler.
Spiralli ve dikişli defterler.
Kurşun kalemler, tükenmez kalemler, renkli kalemler.
Silgiler, kalemtıraşlar.
Okul çantaları, beslenme çantaları.
Kalem kutuları.
Sanat ve El Sanatları Malzemeleri
Boya setleri, resim defterleri.
Matematik Setleri:
Pergel, cetvel, gönye ve iletki setleri.
Diğer Ürünler:
Kitap kaplama kağıtları, etiketler, not defterleri.
Teknolojik aksesuarlar, suluklar ve daha fazlası.