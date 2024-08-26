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Kira gelirlerini beyan etmeyen 700 bin ev sahibine ceza yolda

Gelir İdaresi, bilgilendirme yapıldığı halde kira geliri beyannamesi vermeyen 700 bin mükellef tespit etti. Bakan Şimşek, ‘Bu mükelleflerle ilgili bilgiler, cezalı işlem yapılmak üzere vergi dairelerine bildirilecek. Pişmanlık imkanı var’ dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024
Kira gelirlerini beyan etmeyen 700 bin ev sahibine ceza yolda

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Hazine ve Maliye Bakanlığı kira denetimlerini sürdürüyor. Bakan Mehmet Şimşek, "Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), IBAN ödemeleri üzerinden gerçekleştirdiği kontroller neticesinde, kira geliri eden yaklaşık 700 bin mükellefe beyan dönemi öncesinde ve içinde beyanname vermeleri gerektiğine yönelik bilgilendirme SMS'leri gönderdi. Gayrimenkullerini kiraya verip de banka kayıtları içinde yer almayan mükelleflerin de tespit edilebilmesi amacıyla tapu ve nüfus idarelerinden alınan bilgilerden hareketle potansiyel olarak kiraya verildiği değerlendirilen 1.5 milyon konut nezdinde fiili denetim çalışması başlatıldı" diye konuştu.

400 BİN DENETİM
Bu çalışmada 400 binden fazla adreste fiili kontroller yapıldığını anlatan Şimşek, kontroller neticesinde beyanname vermediği gerekçesiyle vergi dairesine çağrılanlar için 153.4 milyon liralık vergi ve ceza ihbarnamesi düzenlendiğini bildirdi. Şimşek, ayrıca söz konusu mükelleflerden, bu çalışma sonrasında uyum göstererek kendiliğinden beyanname veren 46 bin kişi tarafından 200.7 milyon liralık gelir vergisi beyan edildiğini aktararak, "Beyan dönemi içerisinde 1 milyon 811 bin mükellef beyanname verdi ve 399.2 milyar lira matrah ve 126.9 milyar lira vergi beyan etti" dedi. Şimşek, beyan döneminin sona ermesinin ardından yaklaşık 1 milyon mükellefe beyanname vermeleri gerektiğini hatırlatan SMS'ler gönderildiğini belirterek, şöyle konuştu: "GİB tarafından yapılan bu hatırlatmalara istinaden beyan döneminden sonra 95 bin 989 mükellef tarafından beyanname verilerek 18.3 milyar lira matrah ve 1.2 milyar lira vergi bildiriminde bulunuldu. Başkanlık, kendilerine bilgilendirme yapılan ancak halen beyanname vermeyen yaklaşık 700 bin mükellef tespit etti. Bu mükelleflerle ilgili bilgiler, haklarında cezalı işlem yapılmak üzere ilgili vergi dairelerine bildirilecek."

PİŞMANLIK ÇAĞRISI
Söz konusu mükelleflerin vergi dairesindeki işlemler başlamadan önce pişmanlık hükümlerinden yararlanarak beyanname verme hakkına sahip olduğuna dikkati çeken Şimşek, "Pişmanlıkla beyanname verilirse vergi ziyaı cezası kesilmiyor" ifadesini kullandı.

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