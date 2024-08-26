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İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran: 2026'da rahatlama başlayacak

Fiyat istikrarı sağlandıktan sonra ekonominin dengeye ulaşacağını ve rahatlamanın 2026’da görülmesini beklediğini ifade eden Aran, ‘Yıl sonunda politika faizi yüzde 45’e, önümüzdeki yıl sonunda da yüzde 25’e inebilir’ dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran: 2026’da rahatlama başlayacak

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İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, yılın ilk 6 ayında önceliğin fiyat istikrarını sağlamak ve enflasyonu düşürmek olduğu için Türkiye'de çok ciddi bir parasal sıkılaşmaya gidildiğini, şu anda da sıkılaşma adımlarının sonuçlarının görüldüğünü belirtti. İş Bankası'nın 100'üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla açıklama yapan Aran, ekonomiye yönelik beklentilerini de paylaştı. Aran, 2024'te Türkiye'nin büyüme oranının yüzde 3.5, cari açığının 30 milyar dolar, işsizlik oranının yüzde 9-10 aralığında olmasını, TL'nin de yılı reel bazda değerlenme ile kapatmasını öngördüklerini belirtti.

FAİZ 2025 SONUNDA YÜZDE 25'E İNER
Enflasyon kontrol altına alınıp fiyat istikrarı sağlandıktan sonra ekonominin dengeye ulaşacağını ve rahatlamanın 2026'da görülmesini beklediğini ifade eden Aran, "Fiyat istikrarı sağlanırken ve bunun için bir bedel öderken mutlaka sorunlarımızı çok boyutlu ele almalı, üretime ve ihracata dayalı ekonomi modeli yaklaşımımıza zarar verecek aşırılıklardan kaçınmalıyız" dedi. Aran, sıkılaşmada henüz kredilerin büyümesindeki sınırın gevşemesini beklemediklerini, bankaların bu süreci yönetebileceğini belirterek, şöyle konuştu: "Kasım'dan itibaren 250 baz puan seviyesinde faiz indirimleri için fırsat oluşacağı ve bu yılın sonunda politika faizinin yüzde 45'e, önümüzdeki yılın sonunda da yüzde 25'e indirilebileceği kanaatindeyim."

YENİ YÜZYIL YENİ HEDEF
Hakan Aran, 26 Ağustos 1924'te 2 şube, 37 çalışan ve 1 milyon lira sermayeyle yola çıkan bankanın, bugün 20 bin çalışanı ve 1042 şubesinin bulunduğunu, 285 milyar liralık öz kaynak büyüklüğüne ulaştığını söyledi. 11 ülkede 22 yurt dışı şube, 3 banka, 2 temsilcilikle esasında bölgesel bir bankaya dönüştüklerini belirten Aran, "İkinci yüzyılımızda bir küresel banka nasıl konumlandırılıyorsa o seviyeye ulaşmayı, dünyada en geniş coğrafyada, en fazla müşteriye dokunan, hisse değeri en yüksek ilk 10 bankadan biri olmayı hedefliyoruz" dedi. Holdingleşme sürecine ilişkin de bilgi veren Aran, "Bizim açımızdan vazgeçmek gibi bir durum söz konusu değil, holdingleşmeden vazgeçmedik" diye konuştu.

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