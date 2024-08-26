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FED’den faiz açıklaması geldi altın uçtu! Gram altın ne kadar? Altın yükselecek mi düşecek mi? İslam Memiş’ten flaş yıl sonu altın tahmini

FED Başkanı Powell'in faiz indirimi sinyali piyasalarda hareketlenmeye neden oldu. 2024 yılının en çok kazandıranı olan altın haftanın ilk gününde rekor tazeledi. Altın yatırımcıları gram altının 2800 lirayı görmesinin ardından "Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Altın fiyatları ile ilgili flaş tahmin ise İslam Memiş'ten geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024, 13:41 Güncelleme 26 Ağustos 2024, 13:51
FED’den faiz açıklaması geldi altın uçtu! Gram altın ne kadar? Altın yükselecek mi düşecek mi? İslam Memiş’ten flaş yıl sonu altın tahmini

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Fed Başkanı Jerome Powell cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda uzun süredir tarihi yüksek seviyelerde tutulan politika faizlerinin düşürülmesi için uygun zamanın geldiğini bildirdi.

Powell, "Hareketin yönü açık, faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı, gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine bağlı olacak." dedi.

Enflasyonun artık hedefe yakın olduğuna işaret eden Powell, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru sürdürülebilir bir yolda olduğuna olan güveninin arttığını dile getirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz indireceğine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık indirim ihtimalinin de masada olduğu görülüyor.

BU HAFTA İÇİN ALTINDA KRİTİK EŞİK
KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, "Altın, beklenen faiz indirimleri öncesinde dolar gerilemeye devam ettiği sürece yatırımcıların gözdesi olmaya devam edecek. ABD getirileri baskılanmaya devam ederse, 2 bin 530 dolar civarındaki direnç aşılabilirse altın bu hafta 2 bin 550 dolara doğru yükselebilir" dedi.

FED'İN AÇIKLAMASI ALTINI UÇURDU
FED Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından eylülde faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi altın fiyatlarını uçurdu.

Gram altın haftanın ilk gününde 2760 TL'den alıcı buldu. Çeyrek altın ise 4530 TL'nin üzerinde işlem gördü.

FED FAİZLERİ ALTINI NEDEN ETKİLİYOR?

Düşük faiz oranları, altınla rekabet eden Hazine tahvilleri ve dolar gibi faiz getirisi olan varlıkların cazibesini azaltarak, altının yatırım açısından daha çekici olmasını sağlıyor. Yüksek faizler ise tam tersine yatırımcıyı altından uzaklaştırıyor.

Bu nedenle Fed kararına etki edecek ekonomik veriler de altın piyasasını yakından ilgilendiriyor.

İSLAM MEMİŞ'TEN YENİ TAHMİN! ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

Powell'ın açıklaması ve altın fiyatlarında görülen rekor hakkına açıklamalarda bulunan Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş altın fiyatları hakkında yeni bir tahminde bulundu.

"Her ay yeni bir rekor kırıyor" diyen Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Powell, faiz indirimi sinyali verdi. Piyasalarda coşku oluştu. Gram altın, Kapalıçarşı'da 2806 lira. 2813 lirayı görerek tarihi rekoru da gördü fiziki tarafta gram altın. 2830-2880 bant aralığımız vardı, eylülde bunu göreceğiz. Ağustosun zirvesi 2813 lira oldu. Her ay yeni bir rekor kırıyor. Elinde altın bulunduranlar, tutmaya devam etsin. Beklentimiz 3000-3500 lira aralığında."

Bir diğer tahmin ise Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'den geldi. A Haber canlı yayınında altın rakamları hakkında değerlendirmelerde bulunan Faruk Erdem, "Faizlerin düşecek olması paranın daha güvenli olarak görülen altın gibi emtialara yöneleceğini de işaret ediyor" dedi.

Piyasalar haftaya nasıl başladı? Borsa, dolar, Euro ve altında seyir ne yönde?

İşte Faruk Erdem'in açıklamaları:

"Son dönemde ortaya çıkan jeopolitik riskler ve dünya merkez bankalarında faiz indirim sürecinin başlayacak olması altını hem dışarıda hem de içerde yukarı doğru hareketlendiriyor. Güvenli liman olarak görülen altın özellikle ortadoğudaki gerilim sonrasında talep görmeye başlamıştı. Ardından Amerika Merkez bankası Başkanı Powel'ın açıklamaları ve faiz indirim sinyali vermesiyle yönünü yukarı çevirdi. Sadece FED değil birçok Merkez Bankası başkanının yüksek faiz döneminin biteceği yönündeki açıklamaları altın fiyatlarını yukarı taşımada etkili oldu. Faizlerin düşecek olması paranın daha güvenli olarak görülen altın gibi emtialara yöneleceğini de işaret ediyor.

ORTALAMA 2.750 DOLAR

Tüm bu gelişmelerin ardından ons altın zaman zaman kar satışları gelse de 2.500 doların üzerinde kalmaya devam ediyor. Birçok uluslararası finans kuruluşu ons altının yıl sonu itibariyle 3 bin doları görebileceği yönünde görüş açıklıyor.

Bakıldığı zaman altında 2024 yılı başından bu yana bir artış ivmesi gözlemleniyor. Bunu hem ons altında hem de içeride gram altında görmek mümkün. Ortalama 2750 dolar seviyelerinin görülmesi içeride gram altının 3 bin liraya yaklaşmasını sağlayabilir.

2024 YILININ BİRİNCİSİ
Yatırım araçlarının getirilerine bakıldığında da 2024'ün ilk 8 ayında reel getiri anlamında altın öne çıkıyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

ONS ALTIN

ALIŞ: 2.524,01 dolar
SATIŞ: 2.524,40 dolar

TAM ALTIN

ALIŞ: 17.914,55 TL
SATIŞ: 18.266,97 TL

GRAM ALTIN

ALIŞ: 2.755,32 TL
SATIŞ: 2.755,72 TL

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 18.195,00 TL
SATIŞ: 18.347,00 TL

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 2.553,30 TL
SATIŞ: 2.569,00 TL

ATA ALTIN

ALIŞ: 18.474,38 TL
SATIŞ: 18.939,38 TL

YARIM ALTIN

ALIŞ: 9.111,00 TL
SATIŞ: 9.202,00 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 4.542,00 TL
SATIŞ: 4.605,00 TL

HAS ALTIN

ALIŞ: 2.742,48 TL
SATIŞ: 2.742,95 TL

PİYASALARIN GÖZÜ CUMA GÜNÜNDE! İKİ AÇIKLAMA BİRDEN GELECEK

Altın, dolar ve Euro fiyatlarını doğrudan etkileyen açıklamalardan ikisi önümüzdeki Cuma günü gerçekleşecek. ABD Merkez Bankası enflasyon verilerini açıklarken AB ise öncü enflasyon verilerini kamuoyuna bildirecek.

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