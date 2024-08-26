FED’den faiz açıklaması geldi altın uçtu! Gram altın ne kadar? Altın yükselecek mi düşecek mi? İslam Memiş’ten flaş yıl sonu altın tahmini

FED FAİZLERİ ALTINI NEDEN ETKİLİYOR? Düşük faiz oranları, altınla rekabet eden Hazine tahvilleri ve dolar gibi faiz getirisi olan varlıkların cazibesini azaltarak, altının yatırım açısından daha çekici olmasını sağlıyor. Yüksek faizler ise tam tersine yatırımcıyı altından uzaklaştırıyor. Bu nedenle Fed kararına etki edecek ekonomik veriler de altın piyasasını yakından ilgilendiriyor.

İSLAM MEMİŞ'TEN YENİ TAHMİN! ALTIN YÜKSELECEK Mİ? Powell'ın açıklaması ve altın fiyatlarında görülen rekor hakkına açıklamalarda bulunan Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş altın fiyatları hakkında yeni bir tahminde bulundu. "Her ay yeni bir rekor kırıyor" diyen Memiş şu ifadeleri kullandı: "Powell, faiz indirimi sinyali verdi. Piyasalarda coşku oluştu. Gram altın, Kapalıçarşı'da 2806 lira. 2813 lirayı görerek tarihi rekoru da gördü fiziki tarafta gram altın. 2830-2880 bant aralığımız vardı, eylülde bunu göreceğiz. Ağustosun zirvesi 2813 lira oldu. Her ay yeni bir rekor kırıyor. Elinde altın bulunduranlar, tutmaya devam etsin. Beklentimiz 3000-3500 lira aralığında."

Bir diğer tahmin ise Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'den geldi. A Haber canlı yayınında altın rakamları hakkında değerlendirmelerde bulunan Faruk Erdem, "Faizlerin düşecek olması paranın daha güvenli olarak görülen altın gibi emtialara yöneleceğini de işaret ediyor" dedi. Piyasalar haftaya nasıl başladı? Borsa, dolar, Euro ve altında seyir ne yönde? İşte Faruk Erdem'in açıklamaları: "Son dönemde ortaya çıkan jeopolitik riskler ve dünya merkez bankalarında faiz indirim sürecinin başlayacak olması altını hem dışarıda hem de içerde yukarı doğru hareketlendiriyor. Güvenli liman olarak görülen altın özellikle ortadoğudaki gerilim sonrasında talep görmeye başlamıştı. Ardından Amerika Merkez bankası Başkanı Powel'ın açıklamaları ve faiz indirim sinyali vermesiyle yönünü yukarı çevirdi. Sadece FED değil birçok Merkez Bankası başkanının yüksek faiz döneminin biteceği yönündeki açıklamaları altın fiyatlarını yukarı taşımada etkili oldu. Faizlerin düşecek olması paranın daha güvenli olarak görülen altın gibi emtialara yöneleceğini de işaret ediyor.

ORTALAMA 2.750 DOLAR Tüm bu gelişmelerin ardından ons altın zaman zaman kar satışları gelse de 2.500 doların üzerinde kalmaya devam ediyor. Birçok uluslararası finans kuruluşu ons altının yıl sonu itibariyle 3 bin doları görebileceği yönünde görüş açıklıyor. Bakıldığı zaman altında 2024 yılı başından bu yana bir artış ivmesi gözlemleniyor. Bunu hem ons altında hem de içeride gram altında görmek mümkün. Ortalama 2750 dolar seviyelerinin görülmesi içeride gram altının 3 bin liraya yaklaşmasını sağlayabilir.