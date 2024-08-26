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85 bin liranın 32 günlük getirisi uçtu uçuyor: Mevduat faizlerinde rekor yükseliş

Türkiye'de mevduat faizleri kazandırmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz oranlarını yüzde 50 düzeyinde sabitleme kararı, mevduat piyasalarında yeni bir rekabet dalgasının başlamasına öncülük etti. Ağustos 2024'te yapılan değerlendirmelere göre, 32 günlük bir vadede 85 bin TL mevduatın getirisi, rekor bir artış gösterdi. İşte Odea Bank, Akbank, CEPTETEB, ON Digital, Fibabanka ve Alternatif Banka faiz oranları.

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Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024, 12:41 Güncelleme 26 Ağustos 2024, 12:42
85 bin liranın 32 günlük getirisi uçtu uçuyor: Mevduat faizlerinde rekor yükseliş

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Yatırımcıların cazip faiz oranlarından faydalanmak için göz önünde bulundurması gereken temel faktörler arasında mevduat büyüklüğü yer almaktadır. Türkiye'deki çeşitli bankalar büyük mevduatlar için daha avantajlı oranlar sunmayı tercih etmektedir. Bu nedenle yatırımlarınızı değerlendirmek için bu tür teklifleri sürekli olarak takip etmek büyük önem taşıyor.

Vade Uzunluğunun Getiri Üzerindeki Etkisi

Vade, mevduat faiz oranlarını etkileyen bir diğer kritik faktördür. Uzun vadeli yatırımlar genellikle daha yüksek getiriler sunsa da, bu dönemde nakite ihtiyacınız olup olmayacağını dikkatlice değerlendirmeniz gerekir.

Bankalar ve Teklif Edilen Faiz Oranları: 85.000 TL 32 Günde Ne Kadar Getirir?

Aşağıdaki tabloda çeşitli bankaların mevduat için sunduğu faiz oranları ve bu oranların getirileri özetlenmiştir:

Odea Bank: Faiz Oranı %50,00, Net Getiri 3.447 TL, Vade Sonu Tutarı 88.447 TL

Akbank: Faiz Oranı %47,00, Net Getiri 3.240 TL, Vade Sonu Tutarı 88.240 TL

CEPTETEB: Faiz Oranı %53,00, Net Getiri 3.653 TL, Vade Sonu Tutarı 88.653 TL

ON Digital: Faiz Oranı %54,00, Net Getiri 3.722 TL, Vade Sonu Tutarı 88.722 TL

Fibabanka: Faiz Oranı %52,00, Net Getiri 3.584 TL, Vade Sonu Tutarı 88.584 TL

Alternatif Banka: Faiz Oranı 53.00%, Net Getiri 3.653 TL, Vade Sonunda Tutar 88.653 TL

Bu veriler, farklı bankalardan gelen teklifleri karşılaştırmanız ve yatırımlarınızdan en iyi şekilde yararlanmanız için bir başlangıç noktası sağlar. Yatırım kararlarınızı verirken, kısa vadeli ve uzun vadeli finansal hedeflerinizi göz önünde bulundurmanız sizin için faydalı olacaktır.

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