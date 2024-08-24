Kırmızı ete sıkı denetim

Ticaret Bakanlığı 81 ilde karkas et fiyatlarındaki düşüşü tüketiciye yansıtmayan kasaplara denetim başlattı. Geçtiğimiz aylarda artan karkas et fiyatları nedeniyle zam yapan kasapların Karkas et fiyatının düşmesine rağmen fiyatları güncellemediği tespit edildi. Konuyla ilgili harekete geçen Ticaret Bakanlığı, başta İstanbul olmak üzere fiyatları düşürmeyen esnafa inceleme başlattı. İncelemelerde haksız fiyat uygulaması yapan işletmelere 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar cezai işlem uygulanacağı kaydedildi.

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