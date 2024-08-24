İşlem hacmı yüzde 301 arttı

Finansal Kurumlar Birliği, çatısı altında faaliyet gösteren Tasarruf Finansman Sektörünün bu yılın ilk altı aylık verileri açıklandı. İsteyen herkese uygun maliyetle ev, araç ve çatılı iş yeri sahibi olma imkânı tanıyan tasarruf finansman sisteminin, 2024 yılının ilk altı ayında işlem hacmini yüzde 301, özkaynaklarını yüzde 354, aktif büyüklüğünü ise yüzde 207 oranında artırdığı belirtildi. Sektörün, toplam sözleşme tutarı ise 275 milyar TL'ye ulaştı. FKB Tasarruf Finansman Sektör Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, "BDDK'dan faaliyet izni alan altı şirket ile faaliyetlerini sürdüren sektörün, büyüme ivmesinin artarak devam ettiğini görüyoruz" dedi.

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