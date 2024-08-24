İstanbul-Kayseri 5 saat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tamamlandığında Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı ile entegre olacak Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı "Düver" şantiyesinde incelemelerde bulundu. Projeyi 2028 yılında bitirmeyi hedeflediklerini belirten. Uraloğlu, proje ile Kayseri'nin doğrudan hızlı tren konforuyla tanışacağını vurguladı. Bakan Uraloğlu, "Mevcut konvansiyonel demiryolu bağlantısıyla, 7 saat süren Ankara-Kayseri arası sadece 1 saat 45 dakikaya düşecek, 5.5 saatte İstanbul'a hızlı, güvenli ve ekonomik ulaşım imkânı sağlanacak" ifadelerini kullandı. Uraloğlu, projenin tamamlandığında ülke ekonomisine yılda yaklaşık 242 milyon euro kazanç sağlayacağını belirtti.