Kapıda satışta yeni dönem

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin kapıdan satış olarak bilinen iş yeri dışında yapılan sözleşmelerde, satıcının önceden oluşturacağı sistem üzerinden kısa mesaj, elektronik posta gibi yöntemlerle cayma hakkını kullanabileceğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, satıcı ve sağlayıcı ile tüketici arasında kurulan sözleşmenin zorunlu içeriğinde yapılan değişikliklerle tüketicinin satıcı ve sağlayıcıya hızlı ulaşmasına imkan veren ilave iletişim bilgilerine yer verilmesinin zorunlu hale getirildiği bildirildi. Açıklamada, "Cayma hakkına ilişkin bilgilerin tüketiciye el yazısı ile yazdırılması sağlanacak" denildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN