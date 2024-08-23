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Yılın son Enflasyon Raporu'nun yayım tarihi değişti!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), daha önce 31 Ekim olarak duyurulan yılın 4. Enflasyon Raporu'nun yayım tarihini 8 Kasım 2024 olarak güncelledi.

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Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024, 10:52 Güncelleme 23 Ağustos 2024, 10:52
Yılın son Enflasyon Raporu’nun yayım tarihi değişti!

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın 4. Enflasyon Raporu'nun yayım tarihini 8 Kasım 2024 olarak güncelledi.

8 KASIM 2024 TARİHİNE ALINDI
TCMB duyurusunda, Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan'ın yurt dışı toplantı programı nedeniyle 2024 para politikası metninde 31 Ekim 2024'te yayımlanacağı duyurulan Enflasyon Raporu 2024-IV'ün yayım tarihinin 8 Kasım 2024 olarak güncellendiği bildirildi.

Duyuruda, Enflasyon Raporu yayım tarihlerine "https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/takvim" adresinden ulaşılabileceği belirtildi.

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