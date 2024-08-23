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Sıra sigara ve makaronda... Maliye harekete geçti!

Kayıt dışı ekonomiyle mücadelesini sürdüren Hazine ve Maliye Bakanlığı bu kez sigara ve makaron üreticilerini radarına aldı. Sigara ve makaron üreticisi 23 firmanın 8 ilde bulunan 26 adresinde güvenlik birimlerinin de katılımıyla eş zamanlı fiili sayım gerçekleştirdi. Yapılan sayımlar neticesinde haklarında tespit yapılan mükellefler, vergi incelemesine alınacak.

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Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024, 12:52 Güncelleme 23 Ağustos 2024, 13:31
Sıra sigara ve makaronda... Maliye harekete geçti!

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Vergi Denetim Kurulu (VDK), kayıt dışılıkla mücadele kapsamında tütün sektöründe özellikle makaron üreticilerini mercek altına aldı.

Yürütülen çalışmalarla, özellikle teminat yükümlülüğüne uymayan firma bilgileri Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Daire Başkanlığından temin edilerek VDK Risk Analiz Merkezince risk analizine tabi tutuldu.

23 sigara ve makaron üreticisine denetim yapıldı (Arşiv)23 sigara ve makaron üreticisine denetim yapıldı (Arşiv)

23 SİGARA VE MAKARON ÜRETİCİSİNE DENETİM
Risk değerlendirmesi sonucunda ilk etapta İstanbul, İzmir, Adana ve Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu 8 ilde 23 sigara ve makaron üreticisi firmanın 26 ayrı adresi tespit edildi. Bu firmaların aynı zamanda yüksek maliyetleri olmasına rağmen hasılat beyanlarının olmadığı veya düşük olduğu anlaşıldı.

Söz konusu 23 firmada vergi müfettişlerinin koordinasyonunda gelir uzmanları ile Emniyet ve Jandarma personelinin de katılımıyla eş zamanlı sayım gerçekleştirildi.

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STOK KAYITLARI İLE FİİLİ DURUM KARŞILAŞTIRILDI
Sayımlarda, özellikle teminat vermediği halde faaliyetine devam eden firma olup olmadığı, üretim tesislerinde bandrol mevzuatına aykırı ürün bulunup bulunmadığı, stok kayıtları ile fiili durum arasında fark olup olmadığı kontrol edildi. Ayrıca, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile Vergi Usul Kanunu kapsamında diğer kaçakçılık fiillerinin varlığı araştırıldı.

Yapılan sayımlar neticesinde haklarında tespit yapılan mükellefler, vergi incelemesine alınacak.

Bakanlık, tütün ürünleri imalatıyla uğraşan bir firmaya, yapılan randıman analizi ve kaydi envanter çalışması sonucunda kayıt dışı çalıştığının tespit edilmesi üzerine 6 milyar lira vergi ve ceza uygulamıştı.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK: SAHA DENETİMLERİMİZ SÜRÜYOR
Makaron ve sigara üreticilerine yapılan denetime ilişkin paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kayıt dışılığın neden olduğu haksız rekabeti ve vergi kaybını gidermek için sektörel saha denetimlerimizi yoğun bir şekilde sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

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