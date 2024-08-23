Sıra sigara ve makaronda... Maliye harekete geçti!

Yürütülen çalışmalarla, özellikle teminat yükümlülüğüne uymayan firma bilgileri Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Daire Başkanlığından temin edilerek VDK Risk Analiz Merkezince risk analizine tabi tutuldu.

23 SİGARA VE MAKARON ÜRETİCİSİNE DENETİM Risk değerlendirmesi sonucunda ilk etapta İstanbul , İzmir, Adana ve Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu 8 ilde 23 sigara ve makaron üreticisi firmanın 26 ayrı adresi tespit edildi. Bu firmaların aynı zamanda yüksek maliyetleri olmasına rağmen hasılat beyanlarının olmadığı veya düşük olduğu anlaşıldı.

Söz konusu 23 firmada vergi müfettişlerinin koordinasyonunda gelir uzmanları ile Emniyet ve Jandarma personelinin de katılımıyla eş zamanlı sayım gerçekleştirildi.

Uyarı: Sigara sağlığa zararlıdır!

STOK KAYITLARI İLE FİİLİ DURUM KARŞILAŞTIRILDI

Sayımlarda, özellikle teminat vermediği halde faaliyetine devam eden firma olup olmadığı, üretim tesislerinde bandrol mevzuatına aykırı ürün bulunup bulunmadığı, stok kayıtları ile fiili durum arasında fark olup olmadığı kontrol edildi. Ayrıca, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile Vergi Usul Kanunu kapsamında diğer kaçakçılık fiillerinin varlığı araştırıldı.