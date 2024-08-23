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Fed Başkanı Jerome Powell'den flaş açıklama: Faiz politikası için düzenleme zamanı geldi

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz politikaları ile ilgili çok kritik açıklamalarda bulundu. Faiz politikasını düzenlemeleri için zamanın geldiğini söyleyen Powell, "Artık politikamızı ayarlama vakti geldi. Faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı, gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine bağlı olacak." dedi.

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Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024, 17:41 Güncelleme 23 Ağustos 2024, 17:48
Fed Başkanı Jerome Powell’den flaş açıklama: Faiz politikası için düzenleme zamanı geldi

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Fed Başkanı Jerome Powell, faiz politikaları ile ilgili çok kritik açıklamalarda bulundu. Faiz politikasını düzenlemeleri için zamanın geldiğini söyleyen Powell, "Artık politikamızı ayarlama vakti geldi. Faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı, gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine bağlı olacak." dedi.



Powell şu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Politika faizi risklere yanı vermek için yeterli alan sağlıyor, buna istihdam piyasasındaki istenmeyen zayıflama da dahil. Faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı verilere, görünümüne ve risk dengesine bağlı olacak. Enflasyonun yüzde 2 seviyesine doğru sürdürülebilir bir yolda olduğuna dair güvenim arttı.Enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler azaldı, istihdama yönelik aşağı yönlü riskler arttı.Enflasyon önemli ölçüde azalırken, hedefe artış çok daha yakınız"



AYLAR SONRA İLK OLACAK

Fed'in aylar sonra alacağı farklı karar bir ilk olacak. Bankanın politika faizi, söz konusu artışlarla 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkmıştı.

Son kararıyla Fed, politika faizini art arda 7 toplantıda değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit bırakmıştı.



KÜRESEL PİYASALARDAKİ SERT DÜŞÜŞ İNDİRİM İHTİMALİNİ GÜNDEME GETİRMİŞTİ
ABD'de resesyon endişelerinin güçlenmesi, küresel hisse senedi piyasalarında sert düşüşlere yol açarken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) piyasalardaki endişeyi yatıştırmak için acil toplanarak faiz indirimi yapma ihtimali gündeme gelmişti.

Acil faiz indirimi kararının, Fed'in piyasalar üzerindeki kontrolünü kaybettiği şeklinde değerlendirilebileceğine dikkati çeken analistler, bankanın kısa vadede atacağı adımları netleştirmesi gerektiğini ifade etmişti.



FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ağustos ayı içerisinde FED faiz toplantısı olmayacak. ABD Merkez Bankası (FED) Para Politikası Kurulu toplantısı 17-18 Eylül tarihlerinde yapılacak. Faiz kararı ise 18 Eylül saat 21:00 / 22:00 arasında açıklanacak.

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