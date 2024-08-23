Fed Başkanı Jerome Powell’den flaş açıklama: Faiz politikası için düzenleme zamanı geldi

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz politikaları ile ilgili çok kritik açıklamalarda bulundu. Faiz politikasını düzenlemeleri için zamanın geldiğini söyleyen Powell, "Artık politikamızı ayarlama vakti geldi. Faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı, gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine bağlı olacak." dedi.
Powell şu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Politika faizi risklere yanı vermek için yeterli alan sağlıyor, buna istihdam piyasasındaki istenmeyen zayıflama da dahil. Faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı verilere, görünümüne ve risk dengesine bağlı olacak. Enflasyonun yüzde 2 seviyesine doğru sürdürülebilir bir yolda olduğuna dair güvenim arttı.Enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler azaldı, istihdama yönelik aşağı yönlü riskler arttı.Enflasyon önemli ölçüde azalırken, hedefe artış çok daha yakınız"
AYLAR SONRA İLK OLACAK
Fed'in aylar sonra alacağı farklı karar bir ilk olacak. Bankanın politika faizi, söz konusu artışlarla 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkmıştı.
Son kararıyla Fed, politika faizini art arda 7 toplantıda değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit bırakmıştı.