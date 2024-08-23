1.5 Milyon TL’nin 32 günlük getirisi ne kadar? Ağustos ayında bankaların mevduat faizleri arşa çıktı!

Merkez Bankası, farklı vadelerdeki mevduat faiz oranlarını duyurdu: 1 aya kadar vadede yüzde 53.82, 3 aya kadar vadede yüzde 59.21, 6 aya kadar vadede yüzde 52.57, 1 yıla kadar vadede yüzde 52.52 ve 1 yıl ve daha uzun vadelerde ise faiz oranı yüzde 37.31 olarak belirlendi. Peki 1.5 Milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte banka banka kazanç rehberi...