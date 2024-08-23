1.5 Milyon TL’nin 32 günlük getirisi ne kadar? Ağustos ayında bankaların mevduat faizleri arşa çıktı!

Fibabanka - Kiraz Hesap
Faiz Oranı: %52
Net Kazanç: 63.081,97 TL
Vade Sonu Tutar: 1.563.081,97 TL
ING - Turuncu Hesap
Faiz Oranı: %51
Net Kazanç: 61.868,85 TL
Vade Sonu Tutar: 1.561.868,85 TL
DenizBank - E-Mevduat
Faiz Oranı: %48
Net Kazanç: 58.229,51 TL
Vade Sonu Tutar: 1.558.229,51 TL
Garanti BBVA - E-Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 57.016,39 TL
Vade Sonu Tutar: 1.557.016,39 TL
Odea - Yeni Vadeli Mevduat Hesap
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 57.016,39 TL
Vade Sonu Tutar: 1.557.016,39 TL
Not: Bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Bankaların mevduat faiz oranları zamanla değişiklik gösterebilir. En güncel ve doğru bilgileri almak için bankaların resmi web sitelerini ziyaret etmenizi veya doğrudan şubeleriyle iletişime geçmenizi öneririz.