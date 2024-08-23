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1.5 Milyon TL’nin 32 günlük getirisi ne kadar? Ağustos ayında bankaların mevduat faizleri arşa çıktı!

Merkez Bankası’nın faiz oranını yüzde 50’de sabit tutmasıyla birlikte, bankalar da mevduat hesaplarında yüksek faiz oranlarını sürdürmeye devam ediyor. Bu durum, parasını mevduatta değerlendiren yatırımcılar için enflasyonun üzerinde kazanç elde etme fırsatı sunuyor. Peki, 1.5 milyon TL'lik bir mevduat hesabının aylık faiz getirisi ne kadar olabilir?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024, 20:43 Güncelleme 23 Ağustos 2024, 20:43
1.5 Milyon TL’nin 32 günlük getirisi ne kadar? Ağustos ayında bankaların mevduat faizleri arşa çıktı!

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Merkez Bankası, farklı vadelerdeki mevduat faiz oranlarını duyurdu: 1 aya kadar vadede yüzde 53.82, 3 aya kadar vadede yüzde 59.21, 6 aya kadar vadede yüzde 52.57, 1 yıla kadar vadede yüzde 52.52 ve 1 yıl ve daha uzun vadelerde ise faiz oranı yüzde 37.31 olarak belirlendi. Peki 1.5 Milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte banka banka kazanç rehberi...

Alternatif Bank - VOV Hesap

Faiz Oranı: %53
Net Kazanç: 64.295,08 TL
Vade Sonu Tutar: 1.564.295,08 TL

TEB - Türk Ekonomi Bankası - Marifetli Hesap

Faiz Oranı: %53
Net Kazanç: 64.295,08 TL
Vade Sonu Tutar: 1.564.295,08 TL

Fibabanka - Kiraz Hesap

Faiz Oranı: %52
Net Kazanç: 63.081,97 TL
Vade Sonu Tutar: 1.563.081,97 TL

ING - Turuncu Hesap

Faiz Oranı: %51
Net Kazanç: 61.868,85 TL
Vade Sonu Tutar: 1.561.868,85 TL

DenizBank - E-Mevduat

Faiz Oranı: %48
Net Kazanç: 58.229,51 TL
Vade Sonu Tutar: 1.558.229,51 TL

Garanti BBVA - E-Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 57.016,39 TL
Vade Sonu Tutar: 1.557.016,39 TL

Odea - Yeni Vadeli Mevduat Hesap

Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 57.016,39 TL
Vade Sonu Tutar: 1.557.016,39 TL

Not: Bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Bankaların mevduat faiz oranları zamanla değişiklik gösterebilir. En güncel ve doğru bilgileri almak için bankaların resmi web sitelerini ziyaret etmenizi veya doğrudan şubeleriyle iletişime geçmenizi öneririz.

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