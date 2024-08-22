Yeni ekonomi paketi geliyor

Yeni ekonomi paketinin hazırlıkları başladı. Meclis tatile girmeden kurumlar vergisi gibi alanlarda düzenlemeler içeren yasa kabul edilmişti. Ekim ayında TBMM Başkanlığı'na sunulması beklenen yeni pakette de vergilere ilişkin düzenlemeler yer alacak. Vergideki kayıt dışılığı önleyecek yeni adımlar atılacak. Bu çerçevede lüks evlerde oturan, lüks arabalara binip neredeyse hiç vergi ödemeyen gruplar yakın takibe alındı. İlgili kesimlerin asgari oranda bir vergi ödemelerini sağlayacak düzenlemelerin teklifte yer almasına dönük çalışmalar yapılıyor. Hangi kesimlerin bu kapsama gireceği detaylı olarak çalışılıyor.

TEKLİFTE NELER OLACAK?

AK Parti kurmayları konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınacak bir sistem mutlaka kuracağız. Kayıt dışılığa son vereceğiz. Herkes kazandığının vergisini ödeyecek. Yeni yasa teklifinde buna dönük önlemler olacak. Bakıyorsunuz milyonlarca liralık bir arabaya biniyor. Lüks içinde bir hayatı var ama vergi ödemiyor. Bu grupları tek tek inceliyoruz. Sanatçı, sporcu, kuyumcu ya da başka gruplarla ilgili detaylı bir çalışma yapılacak. Onların kayıt dışılığının önüne geçilecek."