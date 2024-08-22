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Limitler güncellendi! Banka banka faizsiz kredi kampanyaları açıklandı: 50 bin TL'ye yükseldi

Türkiye'de bankacılık sektörü tüketicilere cazip finansal çözümler sunmaya devam ediyor. Merkez Bankası'nın faiz oranlarını %50'de sabit tutma kararının ardından bankalar rekabeti artırmak için faizsiz kredi tekliflerinde önemli iyileştirmeler yaptı. Bu artış tüketicilerin daha büyük finansal ihtiyaçlarını karşılamalarına olanak sağlıyor. İşte banka banka faizsiz kredi miktarları

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 12:35 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 12:35
Limitler güncellendi! Banka banka faizsiz kredi kampanyaları açıklandı: 50 bin TL’ye yükseldi

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Bankalar yeni müşteriler çekmek için özel kampanyalar düzenliyor. Bu kampanyalar hem tüketici kredileri hem de taksitli nakit avans şeklinde çeşitlilik gösteriyor. Örneğin Akbank yeni müşterilere toplam 45.000 TL'lik %0 faizli kredi sunarken, ON Dijital 50.000 TL'ye kadar faizsiz kredi sunuyor. Bu teklifler genellikle 6 ay gibi kısa vadelerle sınırlı.

Banka Tekliflerine Genel Bakış

DenizBank, Akbank, Garanti BBVA, QNB Finansbank, ON Dijital ve CEPTETEB gibi kurumlar tüketicilere farklı seçenekler sunuyor.

Örneğin DenizBank 25 bin TL'ye kadar nakit fırsatıyla dikkat çekerken, ON Dijital yeni müşterilerine 50 bin TL'ye kadar kredi imkanıyla pazarda öne çıkıyor. Her banka, müşteri ihtiyaçlarına göre farklılık gösteren bu tekliflerle rekabet avantajını artırmayı hedefliyor.

Bankalar, yeni müşterileri cezbetmek için çeşitli faizsiz kredi kampanyaları sunuyor. İşte bazı öne çıkan teklifler:


DenizBank:

Teklif: Yeni müşterilere özel %0 faizli toplam 25.000 TL nakit fırsatı.

Detaylar: 6 ay vadeli 10.000 TL kredi ve 3 ay vadeli 15.000 TL nakit avans.

Akbank:

Teklif: Yeni müşterilere özel %0 faiz ile toplam 45.000 TL.

Detaylar: %0 faizli 6 ay vadeli 20.000 TL ihtiyaç kredisi ve 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli avans.

Garanti BBVA:

Teklif: Yeni müşterilere özel %0 faizli 6 ay vadeli 20.000 TL kredi.

QNB Finansbank:

Teklif: Yeni müşterilere özel %0 faizli toplam 30.000 TL.

ON Dijital:

Teklif: Yeni müşterilere özel %0 faiz ile toplam 50.000 TL.

CEPTETEB:

Teklif: Yeni müşterilere özel %0 faiz ile toplam 40.000 TL.

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