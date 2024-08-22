Limitler güncellendi! Banka banka faizsiz kredi kampanyaları açıklandı: 50 bin TL’ye yükseldi

Bankalar yeni müşteriler çekmek için özel kampanyalar düzenliyor. Bu kampanyalar hem tüketici kredileri hem de taksitli nakit avans şeklinde çeşitlilik gösteriyor. Örneğin Akbank yeni müşterilere toplam 45.000 TL'lik %0 faizli kredi sunarken, ON Dijital 50.000 TL'ye kadar faizsiz kredi sunuyor. Bu teklifler genellikle 6 ay gibi kısa vadelerle sınırlı.