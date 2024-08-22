Küresel piyasalarda gözler Jackson Hole’da! Dikkatler Powell’ın konuşmasında! Fatih Karahan da katılacak

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Kansas City şubesi ev sahipliğinde 1978'den bu yana düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu bugün başlıyor. Sempozyum 24 Ağustos'a kadar sürecek.
Merkez bankacılar, ekonomistler, finansal piyasa katılımcıları, akademisyenler ve hükümet temsilcileri, uzun vadeli politika konularını ele almak için ABD'nin Wyoming eyaletinin Jackson Hole kasabasında düzenlenecek sempozyumda bir araya gelecekler.
FATİH KARAHAN'DA TOPLANTIDA OLACAK
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da toplantıya katılacak.
CUMA GÜNÜ KONUŞACAK
Sempozyumun kilit noktalarından birisi de Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma olacak. Powell'ın 23 Ağustos Cuma günü saat 17.00'de konuşma yapması bekleniyor.
Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sempozyumda yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırmasının beklendiğini kaydederek, bankanın dün yayınlanan toplantı tutanaklarında güvercin duruşun güç kazanmaya devam ettiğinin görüldüğünü dile getirdi.
FAİZ İNDİRİMİ İÇİN EYLÜL İŞARET EDİLDİ
Fed'in dün yayınladığı toplantı tutanakları, yetkililerin büyük çounluğunun, verilerin beklendiği gibi gelmeye devam etmesi halinde eylülde para politikasını gevşetmenin muhtemelen uygun olacağını düşündüğünü ortaya koydu.
Tutanaklarda, "Yetkililerin birkaçı, enflasyondaki son gelişmelerin ve işsizlik oranındaki artışların bu toplantıda hedef aralığının 25 baz puan düşürülmesi için makul bir gerekçe oluşturduğunu veya böyle bir kararı destekleyebileceklerini belirtti" bilgisi verildi.
Öte yandan, ABD Çalışma Bakanlığı, Mart 2024'e kadar olan 12 aylık döneme ait tarım dışı istidam verilerini revize etti. Revizyona göre, ABD'de istihdam, söz konusu dönemde daha önce açıklanandan 818 bin daha az arttı.
Analistler, aşağı yönlü revizyonun işgücü piyasasının başlangıçta düşünülenden çok daha erken yumuşamaya başladığını gösterdiğini belirterek, Fed'in gelecek ay faiz oranlarını düşürmesi yönündeki beklentilerin arttığını ifade etti.
Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yıl sonuna kadar 100 baz puan faiz indirimi yapacağı yönündeki öngörüler yüzde 85 seviyesine çıktı.
Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 3,81'de, dolar endeksi de 101,1'de dengelendi.
ALTIN VE PETROLDE SON DURUM NE?
Altının ons fiyatı yeni günde önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 2.502 dolardan, düşüş eğilimini üst üste beşinci işlem gününe taşıyan Brent petrolün varil fiyatı da 0,2 azalışla 75,5 dolardan işlem görüyor.
Söz konusu gelişmelerle dün, Dow Jones endeksi yüzde 0,14, S&P 500 endeksi yüzde 0,42 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,57 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise düşüşle başladı.