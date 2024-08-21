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ROLLS-ROYCE Motor Cars'ın yeni serisi 20 milyon sterlin!

ROLLS-ROYCE Motor Cars, 120 yıllık tarihini kutlamak için yalnızca 10 otomobille sınırlı bir seri olan Phantom Scintilla koleksiyonunu tanıttı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024
ROLLS-ROYCE Motor Cars’ın yeni serisi 20 milyon sterlin!

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ROLLS-ROYCE Motor Cars, 120 yıllık tarihini kutlamak için yalnızca 10 otomobille sınırlı bir seri olan Phantom Scintilla koleksiyonunu tanıttı. Scintilla'nın burnundaki amblem, Rolls-Royce Genel Müdürü Claude Johnson'a 1910'da Spirit of Ecstasy'yi yaratması için ilham veren, M.Ö. 190 yılında yapılmış bir Yunan mermer heykeli olan "Semadirek'in Kanatlı Zaferi"ne bir övgü olarak seramikten yapılmış. Kapılarında ve koltuklarında toplamda 633 bin dikişi bulan en az 36 parça işlemeli desen olan aracın gösterge panelinde "Celestial Pulse" adlı bir sanat eserine yer verilmiş. Toplam maliyeti 20 milyon sterlini bulan 10 otomobilin tamamı satılmış.

El işçiliğiyle üretilen aracın kapı ve koltuklarında 633 bin dikiş bulunuyor. Yıldız ışığı tavan da 'hareket hissine' katkıda bulunan bir desenle hazırlanmış.

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