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Fiyata bak | Çocuk bakımında ücretler uçtu!

İstanbul’da özel anaokulu ve bakıcı ücretleri şaşırttı. Anaokulları yüzde 150 zamla 17 bin-32 bin lira aralığına ulaşırken, çocuk bakıcılarının istediği maaş 45 bin liraya kadar çıktı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024
Fiyata bak | Çocuk bakımında ücretler uçtu!

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Küçük çocuğu olan çalışan ailelerin imdadına yetişen anaokulları ve bakıcılar fiyatta iyice abarttı. Özel anaokullarının fiyatları geçen yıla göre yüzde 150 arttı. Özel Anaokulları Derneği Başkanı Hacı Murat Kuş, geçen sene anaokulu fiyatlarının 7 bin ila 14 bin arasında, bakıcı fiyatlarının ise 15 bin lira civarında olduğunu belirterek, "Bu yıl ise anaokullarında 17 bin ila 35 bin lira arasında bir rakam söz konusu" dedi.

'OKUL DAHA AVANTAJLI'
Anaokulu fiyatlarının okulun verdiği hizmetlere, mülkün kira ve diğer giderlerine göre orantılı olarak değiştiğini söyleyen Kuş, "Kıyasladığımız bakıcı fiyatları ise şu anda yaklaşık 45 bin lira gibi bir rakama tekabül ediyor. Burada, okulların içerisinde verilen hizmetler çok daha fazla, ikincisi akran eğitimleri veriyoruz biz. Yani bir bakıcının elinden bir dil eğitimi alabilir çocuğumuz ancak asla akran eğitimi alamaz" diye konuştu.

RUHSATA DİKKAT!

Kuş, anaokulunu tercih edecek ailelerin dikkat etmesi gereken konuları da sıraladı: "Hiçbir veli okulun ruhsatını sorgulamıyor. Yani okula gidip 'ruhsatınız var mı, ruhsatınızda kaç kontenjanınız var, kaç öğretmeniniz bulunuyor, öğretmenlerimizin nitelikleri neler ve mezuniyetleri nedir?' gibi sorular sorulmuyor. Bunların haricinde de ilk yardım sertifikası var mıdır gibi şeyleri sormuyor veliler. Burada çok ucuz fiyatlara girdiğiniz zaman sıkıntı yaşarsınız. Öğretmen kalitesizlikleri olabiliyor, herhangi bir şekilde öğretmenlik vasfını yitirmiş kişilerin sınıflara girdiği duyumlarını da alıyoruz."

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