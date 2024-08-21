Bu hafta yeni halka arz var mı? Borsa İstanbul’da hangi şirketler işlem görecek? 21-23 Ağustos halka arz programı!

Sermaye Piyasası Kurulu'nun onay verdiği bu süreçlerde, şirketlerin talep toplama ve hisse senedi işlem tarihleri de büyük bir ilgiyle izleniyor. Bu hafta yeni bir halka arz duyurusu olup olmadığı sıkça sorulan sorular arasında. Peki, 21-23 Ağustos tarihlerinde Borsa İstanbul 'da hangi şirketler yer alacak, talep toplama tarihleri ne zaman? İşte bu haftaya ait detaylı halka arz bilgileri!

Bu hafta gerçekleşecek olan halka arzlar, SPK bülteni üzerinden değerlendiriliyor. Birçok şirket, gelirlerini yükseltmek ve yeni projelere adım atmak amacıyla bu yönde kararlar alıyor. Halka arz edilecek şirketler hakkında, hisse başına düşen lot miktarları, hisse fiyatları ve Borsa İstanbul'daki kodları gibi bilgiler de merak konusu oluyor. Bu hafta başka bir halka arz olup olmadığı konusu, yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. İşte bu konuda detaylı bilgiler...