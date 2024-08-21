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BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimde? 23-28 Ağustos indirimli ürünler listesi! Tek Kişilik Yatak: 1.499 TL'ye düştü

Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden BİM, 23 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu açıkladı. BİM'in internet sitesinden duyurulan kataloğa göre, bu hafta Cuma günü birçok üründe cazip fiyatlar tüketicileri bekliyor. Geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarıyla dikkat çeken BİM'in yeni kataloğunda, gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar birçok kategori bulunuyor. Detaylı fiyat listesi ve ürünler hakkında bilgi almak isteyenler, BİM'in resmi internet sitesini ziyaret edebilirler.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 17:02 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 17:02
BİM’de bu hafta hangi ürünler indirimde? 23-28 Ağustos indirimli ürünler listesi! Tek Kişilik Yatak: 1.499 TL’ye düştü

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BİM, 23 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. BİM'in sunduğu indirimli ürünler arasında, ev ihtiyaçlarınızı karşılayacak birçok seçenek yer alıyor. Cuma gününden itibaren raflarda yerini alacak ürünler, hem kaliteli hem de uygun fiyatlı alternatifler sunuyor. Kataloğun detaylarına ve ürünlerin fiyatlarına BİM'in resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu hafta, alışverişinizi daha avantajlı hale getirecek fırsatları kaçırmayın...

BİM AKTÜEL KATALOĞU YAYIMLANDI

🛏️ Yatak ve Ev Ürünleri:

Bamboo Plus Bonel Yaylı Tek Kişilik Yatak: 1.999 TL 🛌

Flexi Bonel Yaylı Çift Kişilik Yatak: 3.299 TL 🛏️

Multicomfort Visco Torba Yaylı Çift Kişilik Yatak: 5.499 TL 🛏️

Smart Sünger Tek Kişilik Yatak: 1.499 TL 💤

Voyage Kuş Tüyü Süngerli Tek Kişilik Yatak: 1.850 TL 🛏️

27 AĞUSTOS27 AĞUSTOS

🥛 Süt ve Süt Ürünleri:

Torku Yarım Yağlı Süt (1 L): 23,90 TL 🥛

Az Yağla Ayran: 4,75 TL 🥤

Naneli Ayran: 9,90 TL 🥤

%18 Yağlı Krema: 27,50 TL 🍦

Çilekli Quark: 23,50 TL 🍓

Az Yağlı Yoğurt İçim (3 Kg): 79,50 TL 🍶

Orman Meyveli Kefir: 49,50 TL 🥛

Protein Süt: 34,50 TL 💪

Labne İçim (3x 180 G): 92,50 TL 🧀

Lor Peyniri Aknaz (1 Kg): 49,50 TL 🧀

Yarım Yağlı Toz Peynir: 249 TL 🧀

Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir: 179 TL 🧀

🍗 Et Ürünleri ve Atıştırmalıklar:

Acı/Acısız Dana Kebap: 62,50 TL 🍖

Piliç Salam: 57,50 TL 🍗

Dondurma Sade: 90 TL 🍦

Dondurma Kavun Şeftali: 99 TL 🍑

Dondurma Vişne Soslu Vanilyalı: 27,50 TL 🍨

Piliç Uzun Sosis: 75 TL 🌭

Dana Döner: 219 TL 🥙

Dana İnegöl Köfte: 219 TL 🍔

🥜 Kuruyemiş ve Çerezler:

Karışık Kuruyemiş: 90 TL 🥜

Tuzlu Leblebi: 28,50 TL 🌰

🍪 Atıştırmalık ve Şekerlemeler:

Glutensiz Meyve Bar: 19,50 TL 🍏

Karamelize Bisküvi Kreması: 63,50 TL 🍪

Limon Kremalı Gofret: 27,50 TL 🍋

Portakal Aromalı Şeker İle İlavesiz Gofret: 24,50 TL 🍊

Mısır Patlağı: 34,50 TL 🍿

Üzümlü Kepekli Bisküvi: 35 TL 🍇

Patates Cipsi Çeşitleri: 24 TL 🍟

Glutensiz Muffin Kek: 34,50 TL 🧁

Glutensiz Kurabiye: 26,50 TL 🍪

Karışık Meyve Aromalı Sakız: 14,50 TL 🍬

Yumuşak Şeker Ekşi Aromalı: 21,50 TL 🍭

20 AĞUSTOS20 AĞUSTOS

Marshmallow Yumuşak Şeker: 24,50 TL 🍡

Peynirli Mısır Çerezi: 19,50 TL 🌽

Nohut Cips Züber: 39,50 TL 🥨

🥤 İçecekler:

Buzlu Çay Çeşitleri: 13,50 TL 🍹

Aromalı Maden Suyu Çeşitleri: 34,50 TL 🥤

Aromalı İçecek Çeşitleri: 44,50 TL 🥤

Aromalı İçecek Çeşitleri (50 Limy 3 L): 36,50 TL 🍋

Enerji İçeceği: 13,50 TL ⚡

Gazlı İçecek: 34,50 TL 🥤

Buzlu Çay: 29,50 TL 🍹

Meyve Aromalı Maden Suyu: 19,50 TL 🍇

Siyah Çay: 109,50 TL 🍵

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