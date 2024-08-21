BİM’de bu hafta hangi ürünler indirimde? 23-28 Ağustos indirimli ürünler listesi! Tek Kişilik Yatak: 1.499 TL’ye düştü

BİM, 23 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. BİM'in sunduğu indirimli ürünler arasında, ev ihtiyaçlarınızı karşılayacak birçok seçenek yer alıyor. Cuma gününden itibaren raflarda yerini alacak ürünler, hem kaliteli hem de uygun fiyatlı alternatifler sunuyor. Kataloğun detaylarına ve ürünlerin fiyatlarına BİM'in resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu hafta, alışverişinizi daha avantajlı hale getirecek fırsatları kaçırmayın...

BİM AKTÜEL KATALOĞU YAYIMLANDI

🛏️ Yatak ve Ev Ürünleri:

Bamboo Plus Bonel Yaylı Tek Kişilik Yatak: 1.999 TL 🛌

Flexi Bonel Yaylı Çift Kişilik Yatak: 3.299 TL 🛏️

Multicomfort Visco Torba Yaylı Çift Kişilik Yatak: 5.499 TL 🛏️

Smart Sünger Tek Kişilik Yatak: 1.499 TL 💤

Voyage Kuş Tüyü Süngerli Tek Kişilik Yatak: 1.850 TL 🛏️