Memura esnek mesai: Taslak yönetmelik TAKVİM’de

Esnek ve uzaktan çalışma modellerinin geliştirilmesi için hazırlıklar sürerken, uygulamanın kamuda da yer alması gündemde. Bu kapsamda yönetmelik taslağı hazırlandı. İlk olarak TAKVİM'in ulaştığı ve üzerinde çalışmaların devam ettiği taslak 6 model içeriyor.Sistem gönüllülük esasına dayanacak. Esnek çalışan ile çalışmayan arasındaki özlük hakları bakımından eşitlik korunacak. Taslağa göre; esnek çalışma uygulamasında bazı temel noktalar şöyle belirlendi:



- Zaman dilimi esnek ve çekirdek olarak ikiye ayrılacak. Memurların çekirdek zamanda kurumun çalışma ortamında bulunmaları zorunlu iken, esnek zamanda bu zorunluluk olmayacak.

- Çekirdek zaman, kanuni günlük çalışma süresi içerisinde en fazla 5 saat olacak; esnek zaman ise çalışma günü süresi içerisinde çekirdek zaman ve öğle dinlenme süresi dışında kalan süreleri kapsayacak şekilde kurumlar tarafından belirlenecek.

- Memurlara, günlük çalışma sürelerinin başlangıcını ve bitişini belirlemede serbestlik tanınabilecek. Ayrıca kurumlar bunun sabitlenmesini de isteyebilecek. Hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç veya engelli bakım yükümlülüğü bulunan memurlar bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla yazılı başvuruda bulunmaları üzerine kanuni çalışma sürelerinden daha az süreyle çalışmalarını yürütecek.



İŞTE 6 MODELLİ SİSTEM

ESNEK ÇALIŞMA

- Gönüllülük esas olacak.

- En fazla 5 saatlik çekirdek zaman bulunacak.

- Toplam çalışma 8 saate tamamlanacak.

- Memurlar erken başlayıp erken bitirebilecek.



DEĞİŞKEN ZAMANLI İŞ

- Memurlar haftalık mesai saatlerini değiştirebilecek.

- Çekirdek ve esnek zamanları farklı kullanabilecek.

- İşin yapısına göre çekirdek zaman yeterli olabilecek.



YOĞUNLAŞTIRILMIŞ ÇALIŞMA

- 2 saat erken gelip ya da 2 saat geç çıkılacak.

- Fazla çalışmalar sonraki hafta izne dönüşecek.

- Günlük çalışma 10 saati geçmeyecek,



UZAKTAN ÇALIŞMA

- Çalışmalar bilişim sistemi üzerinden olacak.

- Haftanın belli günlerinde ya da proje bazlı yapılabilecek.

- Yurt içinde veya yurt dışında kullanılabilecek.

- İşle ilgili tüm ekipman kurumca sağlanacak.



KISMİ ZAMANLI

- Yaşlı, bakıma muhtaç ya da engelli memurlar daha az sürede çalışabilecek.

- Kısmi çalışma geçici ya da kalıcı olabilecek.

- Yakını ile ilgili sağlık sorunlarında 2 ay 5 saat kısmi çalışma yapılabilecek.

AKADEMİK EĞİTİM İÇİN KISMİ ÇALIŞMA

- Yüksek lisans ya da üniversite eğitimi yapan memurlar kullanacak.

- Bu izinler telafi çalışmasıyla tamamlanacak.