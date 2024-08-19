İslam Memiş 19-23 Ağustos gram altın fiyatları duyurusu! Net rakam verdi!

Altın fiyatlarındaki gelişmeleri yakından takip eden yatırımcılar için, ons altının kritik seviyeleri ve gram altının fiyat aralığı bu hafta boyunca dikkatle izlenecek. Altın piyasasındaki hareketlilik, küresel gelişmeler ve olası senaryolarla şekillenmeye devam ediyor.
Ons Altında Haftalık Beklentiler: 2.470 - 2.517 Dolar Aralığı
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yeni haftada altın fiyatlarına dair önemli değerlendirmelerde bulunuyor. Memiş, ons altının bu hafta 2.470 dolar ile 2.517 dolar bant aralığında seyredeceğini öngörüyor.
2.480 dolar seviyesi ise kritik bir eşik olarak karşımıza çıkıyor. Memiş'e göre, eğer kar satışları gelirse ons altın 2.500 dolar seviyesinin altına inebilir. Ancak, bu seviyenin üzerinde kalınması durumunda ons altında yükselişlerin devam edebileceği belirtiliyor.