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İslam Memiş 19-23 Ağustos gram altın fiyatları duyurusu! Net rakam verdi!

Geçtiğimiz hafta altın piyasası rekor seviyelerde kapanmış ve yatırımcıların dikkatini çekmişti. Ons altın fiyatı 2.500 dolar seviyesini aşarak, hafta kapanışında 2.502 dolara kadar yükselmişti. Yeni haftaya başlarken, altın fiyatlarındaki hareketlilik merak konusu olmaya devam ediyor. Şu ana kadar ons altında büyük bir dalgalanma görülmemekle birlikte, 2.500 dolar seviyesinin üzerinde kalma çabası dikkat çekiyor.

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Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024, 13:17 Güncelleme 19 Ağustos 2024, 13:17
İslam Memiş 19-23 Ağustos gram altın fiyatları duyurusu! Net rakam verdi!

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Altın fiyatlarındaki gelişmeleri yakından takip eden yatırımcılar için, ons altının kritik seviyeleri ve gram altının fiyat aralığı bu hafta boyunca dikkatle izlenecek. Altın piyasasındaki hareketlilik, küresel gelişmeler ve olası senaryolarla şekillenmeye devam ediyor.

Ons Altında Haftalık Beklentiler: 2.470 - 2.517 Dolar Aralığı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yeni haftada altın fiyatlarına dair önemli değerlendirmelerde bulunuyor. Memiş, ons altının bu hafta 2.470 dolar ile 2.517 dolar bant aralığında seyredeceğini öngörüyor.

2.480 dolar seviyesi ise kritik bir eşik olarak karşımıza çıkıyor. Memiş'e göre, eğer kar satışları gelirse ons altın 2.500 dolar seviyesinin altına inebilir. Ancak, bu seviyenin üzerinde kalınması durumunda ons altında yükselişlerin devam edebileceği belirtiliyor.

Gram Altın Fiyatlarında Beklentiler: 2.740 - 2.810 TL Aralığı

Gram altın da ons altına paralel olarak hareket ediyor. Fiziki piyasada gram altın 2.750 TL seviyesini aşarak 2.752 TL'ye yükseldi. İslam Memiş, gram altın için bu hafta 2.740 TL ile 2.810 TL aralığında bir fiyat beklentisi olduğunu dile getiriyor.

Memiş, yıl sonu gram altın tahmininin ise 3.000 TL – 3.500 TL aralığında olduğunu ve şu an için bu tahminini değiştirecek bir gelişme olmadığını ifade ediyor.

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI 19 AĞUSTOS 2024

GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ LİRA?

  • Alış fiyatı: 2.726,37 lira
  • Satış fiyatı: 2.760,84 lira

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 19 AĞUSTOS 2024

  • Yeni çeyrek alış fiyatı: 4.438 lira
  • Yeni çeyrek satış fiyatı: 4.502 lira
  • Eski çeyrek alış fiyatı: 4.384 lira
  • Eski çeyrek satış fiyatı: 4.222 lira

YARIM ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

  • Yeni yarım alış fiyatı: 8.904 lira
  • Yeni yarım satış fiyatı: 8.995 lira
  • Eski yarım alış fiyatı: 8.754 lira
  • Eski yarım satış fiyatı: 8.830 lira

TAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR 19 AĞUSTOS 2024?

  • Yeni tam alış fiyatı: 17.781 lira
  • Yeni tam satış fiyatı: 17.935 lira
  • Eski tam alış fiyatı: 17.562 lira
  • Eski tam satış fiyatı: 17.935 lira

ATA LİRA FİYATI 19 AĞUSTOS 2024

  • Yeni Ata altın alış fiyatı: 18.192 lira
  • Yeni Ata altın satış fiyatı: 18.320 lira
  • Eski Ata altın alış fiyatı: 18.165 lira
  • Eski Ata altın satış fiyatı: 18.320 lira

YENİ ATABEŞLİ ALTIN BUGÜN KAÇ TL?

  • Yeni Ata beşli altın alış fiyatı: 90.824 lira
  • Yeni Ata beşli altın satış fiyatı: 91.825 lira
  • Eski Ata beşli altın alış fiyatı: 90.413 lira
  • Eski Ata beşli altın satış fiyatı: 91.275 lira

GREMSE ALTIN BUGÜN KAÇ LİRA?

  • Yeni gremse altın alış fiyatı: 44.111 lira
  • Yeni gremse altın satış fiyatı: 44.768 lira
  • Eski gremse altın alış fiyatı: 43.700 lira
  • Eski gremse altın satış fiyatı: 44.355 lira

Not: Burada yer alan değerlendirmeler yatırım kapsamında değildir.

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