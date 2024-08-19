Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yükseldi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 232,25 puan artarken, toplam işlem hacmi 80,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 4,00, holding endeksi yüzde 1,66 değer kazandı.Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, tek kaybettiren yüzde 0,66 ile sigorta oldu.