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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yükseldi

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,36 değer kazanarak 10.054,20 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi güçlü bir performans sergilerken, sigorta endeksi düştü.

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Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024, 19:01 Güncelleme 19 Ağustos 2024, 19:01
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yükseldi

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,36 değer kazanarak 10.054,20 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 232,25 puan artarken, toplam işlem hacmi 80,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 4,00, holding endeksi yüzde 1,66 değer kazandı.Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, tek kaybettiren yüzde 0,66 ile sigorta oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının haftaya karışık bir seyirle başladığını belirterek, ABD'de düzenlenecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek sinyallerin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise Avro Bölgesinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Almanya'da Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 seviyelerinin direnç, 9.800 ve 9.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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