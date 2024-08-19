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Eleman sıkıntısı ciddi boyuta geldi: İnşaat sektöründe rezervasyon dönemi!

İnşaat sektöründe boyacı, kalıpçı, sıvacı gibi kalifiye elemanlara ihtiyaç had safhaya çıktı. Ücretler aylık 70 bin-150 bin lira aralığına ulaştı. Firmalar ustalar için rezervasyon dönemine başladı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024
Eleman sıkıntısı ciddi boyuta geldi: İnşaat sektöründe rezervasyon dönemi!

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Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan inşaat sektöründe 6 Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketinin ardından daha yoğun bir döneme girildi. Hem deprem bölgesinde hem de diğer noktalarda süren inşaatlarda çalışacak eleman bulma sorunu yaşandı.

Kalıpçı, kule vinç operatörü, elektrik, su, sıva ve boya ustası gibi birçok meslek grubunda eleman sıkıntısı had safhaya ulaştı. Adana'da sektör temsilcileri aylık en az 70, en fazla da 150 bin lira verilmesine rağmen kalifiye inşaat işçisi bulma sıkıntısı yaşadıklarını, artık inşaat ustalarına işleri bitmeden önce rezervasyon dahi yaptıklarını söyledi. Müteahhit Savaş Yükselyalçın, eleman sorununun yapı maliyetlerine de etkisi olduğunu belirterek, "Ara eleman bulamıyoruz. Çok ciddi ihtiyacımız var. İnşaatlar arası transferler de tıkandı. Boyacı, kalıpçı, sucu, sıvacı gibi teknik ara elemanlara ihtiyaç var" diye konuştu.

İŞÇİ TRANSFERİ TEKLİFİ
İnşaatlarda maaşların aylık 70 bin ile 150 bin lira arasında değiştiğini vurgulayan Yükselyalçın, "Ne kadar maaş verirsek verelim ihtiyacımızı karşılayamıyoruz. Ustalara rezervasyon yapıyoruz ama bazıları verdiği sözü tutmuyor. Herkesten talep var çünkü. Daha yüksek fiyat verene gidiyorlar. Kısa vadede çözüm için yurt dışından geçici işçi getirmemiz gerekiyor" dedi.

'MÜHENDİSİ GEÇTİ'
Birçok sektörde yaşanan eleman sorununun çözümü için ailelerin çocuklarını meslek liselerine göndermesi gerektiğini anlatan Yükselyalçın, "Şu anda bazı inşaat işçileri polis, mühendis, doktor ve savcılardan daha yüksek maaş alıyor. Aileler bunun farkına varmalı. Bu meslekler unutulmamalı" ifadelerini kullandı.

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