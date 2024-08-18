Tren yolcusu 20 milyonu geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Temmuz ayında demiryollarında seyahat eden yolcu sayılarına ilişkin yaptığı açıklamada; YHT, Marmaray, Başkentray, bölgesel ve anahat trenleriyle 20 milyon 714 bin 266 kişinin seyahat ettiğini belirterek, Yüksek Hızlı Trenleri 1 milyon 114 bin 206, Başkentray'ı 1 milyon 779 bin 123, Marmaray'ı 16 milyon 863 bin 448 kişinin kullandığını duyurdu. Uraloğlu, "Marmaray ile bir ayda 15 milyon dolayında olan İstanbul'un nüfusundan fazla yolcu taşımış olduk" şeklinde konuştu.

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