Sosyal medya ilanlarına denetim

Sosyal medyadaki gayrimenkul ilanları artık denetlenecek. Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, doğrulanmış ilan düzenlemesiyle yalnızca emlak portalları değil, sosyal medya platformlarından yayımlanan gayrimenkul ilanlarının da denetleneceğini bildirdi. Taylan, "Gayrimenkul ilanları, sadece elektronik ilan sistemi üzerinden verilecek diye yanlış bir algı var. Düzenleme, temelde internet üzerinden yayımlanan ve bazı manipülasyonlara sebep olabilen ilanlara ilişkin bir çalışma" dedi. Yeni uygulamayla kayıt dışı çalışan emlakçılarla da mücadele edilebileceğini vurgulayan Taylan, konut sahibi ve birinci derece yakınlarının dışında artık sadece Ticaret Bakanlığından yetki belgesi alan gayrimenkul danışmanlarının emlak portalları üzerinden ilan verebileceğini bildirdi.

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