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Özel okulda kıyafet vurgunu! Piyasa fiyatlarının 5-6 katı fiyatlara satılıyor

Özel okullar, fırsatçılık yapmayı çok sevdi! Eğitim, servis, yemek, kitap vurgunu derken kıyafetler de tekelleşti. Bin liralık formaya 6 bin TL fiyat biçildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024
Özel okulda kıyafet vurgunu! Piyasa fiyatlarının 5-6 katı fiyatlara satılıyor

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Zillerin çalmasına sayılı günler kaldı. Eğitim ücretlerine yüzde 100'den fazla zam yapan birçok kolej, ek masraflar çıkardı. Bunların ilk sırasını da forma ücretleri aldı. Okullar, piyasada bin TL bile olmayan kıyafetleri, 5-6 bin TL'den satışa çıkardı. Üstelik "Başka yerden alınamaz" şartı arandı! Veliler, isyan bayrağı açtı: Bizi keriz yerine koyuyorlar!

ÖZEL OKULDA KIYAFET VURGUNU
Eğitim ücretlerini artıran özel okullar, servis, yemek, kitap, kıyafet gibi masraflarla velilerden para topluyor. Üstelik en kalitesiz kıyafetleri fahiş fiyattan satıyor.

Özel okullarla ilgili velilerin şikayetleri bitmiyor. Eğitim ücretlerini yüzde 100'ün üzerinde artıran birçok özel okul bir yandan da ek masraflar çıkartarak velilerden para topluyor. Üstelik yemek, kitap kıyafet, servis gibi ek masraflarda da fahiş fiyatlar isteniyor. Özel okulların mecbur tuttuğu kitapların dışında velilerin almak zorunda kaldığı kıyafetler de bulunuyor. bu kıyafetleri sadece okul satıyor. Üstelik çoğu kalitesiz olan bu kıyafetler piyasa fiyatlarının 5-6 katı fiyatla satılabiliyor.

BİN LİRA YERİNE 5 BİN TL
Piyasada 1000 TL'ye alınacak bir kıyafet okulda 5-6 bin liraya satılabiliyor. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, okul kıyafetlerinin farklı yerlerde satılabilmesi gerektiğini, böylece aileler bütçelerine uygun alışveriş yaparken esnafın da haksız rekabete uğramayacağını bildirdi. Palandöken, şunları kaydetti: "Bazı okulların kıyafet masrafları 3-5 bin liradan çok daha yüksek oluyor. Ailelerin alması gereken okul kıyafetleri, eşofmanlar ve hangi okula gidiyorsa o okulun özel kıyafetleri var. 19 milyon çocuğumuz okula başlayacak ancak okulların bir bölümü kıyafetlerini tek bir mağazaya yönlendirmek suretiyle oradan temin ediyor. Diğer anlaşmalı olmayan ve okul kıyafeti satanların hepsi perişan oluyor. Milli Eğitim Bakanlığımız ve okul aile birliklerinin en azından piyasadaki fiyat analizlerinin düzgün yapılarak satın alınmasını sağlayacak bir tedbir almaları lazım.

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