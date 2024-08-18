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Domuz derisi ayakkabıya ceza

Tüketiciyi aldatan reklamlar nedeniyle bu yıl 165 milyon lira ceza kesildi. Ceza alanlar arasında domuz derisinden ayakkabı yapıp gizleyenler de var.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024
Domuz derisi ayakkabıya ceza

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Reklam Kurulu, yılın 8 ayında aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulamalar nedeniyle firmalara 165 milyon 41 bin 612 liralık idari para cezası uyguladı. Bu ayki toplantıda görüşülen 138 dosyadan 128'inde mevzuata aykırılık bulunduğu bilgisi verilen açıklamada, toplam 16 milyon 257 bin 632 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiği kaydedildi. Açıklamada, Reklam Kurulunun 8 aylık dönemde de 1202 dosyayı incelediği aktarıldı. Bu kapsamda aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1055 dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra 165 milyon 41 bin 612 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiği vurgulandı. Açıklamada, Reklam Kurulunun önceliklerinde birinin de tüketicilerin satın almayı düşündükleri mal veya hizmetlerin nitelikleri veya bileşenleri konusunda gerçeğe uygun olarak bilgilendirilmesi olduğu belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı: "Ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren bir firmaya ait yurt dışı alan adı uzantılı internet sitesinde yayınlanan reklamlarda ürün bileşeninde domuz derisi bulunduğu bilgisine yer verilmesine rağmen Türkiye alan adı uzantılı internet sitesinde aynı ürüne yönelik yayınlanan reklamlarda ürün bileşeninde domuz derisi bulunduğuna ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmediği tespit edilmiş, yapılan değerlendirme neticesinde tüketicileri eksik bilgilendiren reklamların durdurulmasına ve reklam veren hakkında para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."

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