Konut fiyatları düşüşe geçti: İstanbul ve İzmir’de gerileme var! Uzmanlardan değerlendirme: Ev almak için en iyi zaman

Son dakika depremler: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıldönümünde olası yeni bir deprem için Marmara'daki 11 ili kapsayan afet yönetim planı hazırlıklarına devam ediyor. OLASILIKLARIN SENARYOSU HAZIRLANACAK Bu kapsamda Marmara bölgesinde yer alan İstanbul , Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Sakarya, Kocaeli ve Yalova için risk haritaları oluşturulurken, afet sonrası yaşanabileceklere yönelik akla gelen tüm olasılıkların senaryosu hazırlanacak. AFAD'a bağlı Marmara Afet Risklerini Azaltma Dairesi Başkanlığı'nca Marmara bölgesinde yer alan 11 ilin İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) incelenerek İRAP İzleme ve Değerlendirme Komisyonu ile toplantılar yapıldı. Söz konusu illerde "Bütünleşik Afet Tehlike Haritaları" hazırlanmasına ilişkin proje başlatıldı.Konut fiyatları 2 yıldır kırdığı rekorların ardından düşüşe geçti.

Merkez Bankası'nın açıkladığı Konut Fiyat Endeksi , temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0.9, yıllık yüzde 38.7 arttı. Bu, Eylül 2021'den bu yana görülen en düşük artış oldu. Konut fiyatları reel olarak ise yüzde 14.3 azaldı. Bu yıllık reel gerileme serisi şubat ayından itibaren 6 aydır devam ediyor. Bir başka ifadeyle konut fiyatlarındaki artış, bu yıl enflasyon artışının altında kalmaya devam ediyor.

İSTANBUL DİKKAT ÇEKTİ

Rakamlar illere göre incelendiğinde ise İstanbul'daki durum dikkat çekti. İstanbul, konut fiyat artışında 81 ilin en sonunda yer aldı. İstanbul'daki fiyat artışı yüzde 26.8 oldu. İstanbul'da fiyatlar aylık bazda ise yüzde 0.2 geriledi. Listenin son sıralarında İstanbul'u yüzde 30 ile Adana-Mersin, yüzde 30.1 ile Antalya-Burdur-Isparta izledi.

2. SIRADA İZMİR VAR

Aylık bazda gerilemenin görüldüğü bir diğer il ise İzmir oldu. İzmir'de fiyatlar aylık yüzde 0.2 gerilerken, yıllık olarak yüzde 37 yükseldi. Ankara'da da yıllık yüzde 39.4, aylık yüzde 0.6 ile sınırlı artış yaşandı. Fiyatların en çok arttığı bölge ise yüzde 66 ile Malatya ve Elazığ dahil 8 ili içeren bölge oldu.