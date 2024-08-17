PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Konut fiyatları düşüşe geçti: İstanbul ve İzmir'de gerileme var! Uzmanlardan değerlendirme: Ev almak için en iyi zaman

Son dakika deprem haberi: Bundan tam 25 yıl önce 7.4 büyüklüğündeki depremle sarsılan Marmara'da aynı felaketin yeniden yaşanmaması için Marmara bölgesinde bulunan 11 ili kapsayan afet yönetim planı hazırlandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024, 07:03 Güncelleme 17 Ağustos 2024, 07:48
Konut fiyatları düşüşe geçti: İstanbul ve İzmir’de gerileme var! Uzmanlardan değerlendirme: Ev almak için en iyi zaman

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Son dakika depremler: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıldönümünde olası yeni bir deprem için Marmara'daki 11 ili kapsayan afet yönetim planı hazırlıklarına devam ediyor.
OLASILIKLARIN SENARYOSU HAZIRLANACAK
Bu kapsamda Marmara bölgesinde yer alan İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Sakarya, Kocaeli ve Yalova için risk haritaları oluşturulurken, afet sonrası yaşanabileceklere yönelik akla gelen tüm olasılıkların senaryosu hazırlanacak.
AFAD'a bağlı Marmara Afet Risklerini Azaltma Dairesi Başkanlığı'nca Marmara bölgesinde yer alan 11 ilin İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) incelenerek İRAP İzleme ve Değerlendirme Komisyonu ile toplantılar yapıldı. Söz konusu illerde "Bütünleşik Afet Tehlike Haritaları" hazırlanmasına ilişkin proje başlatıldı.Konut fiyatları 2 yıldır kırdığı rekorların ardından düşüşe geçti.

Merkez Bankası'nın açıkladığı Konut Fiyat Endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0.9, yıllık yüzde 38.7 arttı. Bu, Eylül 2021'den bu yana görülen en düşük artış oldu. Konut fiyatları reel olarak ise yüzde 14.3 azaldı. Bu yıllık reel gerileme serisi şubat ayından itibaren 6 aydır devam ediyor. Bir başka ifadeyle konut fiyatlarındaki artış, bu yıl enflasyon artışının altında kalmaya devam ediyor.

İSTANBUL DİKKAT ÇEKTİ
Rakamlar illere göre incelendiğinde ise İstanbul'daki durum dikkat çekti. İstanbul, konut fiyat artışında 81 ilin en sonunda yer aldı. İstanbul'daki fiyat artışı yüzde 26.8 oldu. İstanbul'da fiyatlar aylık bazda ise yüzde 0.2 geriledi. Listenin son sıralarında İstanbul'u yüzde 30 ile Adana-Mersin, yüzde 30.1 ile Antalya-Burdur-Isparta izledi.

2. SIRADA İZMİR VAR
Aylık bazda gerilemenin görüldüğü bir diğer il ise İzmir oldu. İzmir'de fiyatlar aylık yüzde 0.2 gerilerken, yıllık olarak yüzde 37 yükseldi. Ankara'da da yıllık yüzde 39.4, aylık yüzde 0.6 ile sınırlı artış yaşandı. Fiyatların en çok arttığı bölge ise yüzde 66 ile Malatya ve Elazığ dahil 8 ili içeren bölge oldu.



ÜÇ AYLIK ÇEYREKLER HALİNDE AÇIKLANACAK
Merkez Bankası, Konut Fiyat Endeksi hesaplamalarında bazı değişikliklere gitti. İllere göre metrekare bedelleri artık üç aylık çeyrekler olarak açıklanacak. 2024'ün ikinci çeyreğinde Türkiye genelinde ortalama metrekare fiyatı 32 bin 433 lira oldu. Bir başka deyişle 100 metrekare bir dairenin fiyatı 3 milyon 243 bin TL'yi buldu.

Fuzul Topraktan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, ev almanın tam zamanı olduğunu söyledi.

Yılbaşından bu yana konut fiyatlarının düşüşte olduğunu kaydeden Akbal, "Ancak son çeyrekte faiz indirim ihtimali, bekleyen büyük talep konut fiyatlarını yukarı yönlü baskılayacak. Bunu görenler temmuzda harekete geçti" dedi.

KONUTDER Başkanı Ramadan Kumova, konut fiyatlarının gerilemesiyle ilgili şunları söyledi:

"Türkiye genelinde konut fiyatları temmuzda hazirana göre yüzde 0.9 arttı. Bunun nedeni fiyatların düşük kalmış olması. Yüksek faizler nedeniyle konut fiyatlarında reel düşüş yaşanıyor. Son 7 aydır konut fiyatları değer kaybediyor. Bu eğilimin yıl sonuna kadar devam edeceğini öngörüyorum."

ŞANTİYELER DURMA NOKTASINA GELDİ
Fiyatlarda düşüş sürerken, arzda da önemli gerileme yaşanıyor. Yüksek faizler nedeniyle alıcıların beklemeye geçmesi ve maliyetlerin yükselmesi şantiyeleri durma noktasına getirdi. Türkiye İstatistik Kurumu dün yapı izin istatistiklerini açıkladı. Buna göre, yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 22.7, daire sayısı ise yüzde 28.9 azaldı.

Yapı ruhsatlarının toplam yüzölçümünün yüzde 53.8'i konut alanı olarak gerçekleşti. En yüksek pay da iki ve daha fazla daireli binaların oldu. Konut üreticileri, yeni arz sunabilmek için konut kredi faizlerinin makul seviyelere gelmesini bekliyor.

7 AYDIR GERİLEDİ
Sabah'ın haberine göre; Konut fiyatlarının reelde 7 aydır gerilediğini aktaran GYODER Başkanı Neşecan Çekici, şunları söyledi:

"7 aydır ilk kez hem döviz hem mevduat ve politika faizi maliyetlerin gerisinde kaldı. Bu da satışları hareketlendirdi temmuzda. Konut satışları temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 artarak, 127 bin 88 oldu. Böylece ilk 7 ay toplamındaki konut satış adedi geçen yılı yakaladı ve 672 bin 162 oldu. Temmuzda ilk el satış yüzde 28.9 artarak 40 bin 784, ikinci el satış ise yüzde 10.8 artış göstererek 86 bin 304 oldu. Bu tablo bize, şirketlerin kendi kampanyalarının işe yaradığını, daha da önemlisi peşinatı olanların yakın gelecekte fiyat artışı olabileceği endişesi ile artık harekete geçmeye başladığını gösteriyor."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Manisa, Aydın İzmir ve Bolu’da havadan ve karadan müdahale | İzmir’de 900 kişi evlerini boşalttı
TAKVİM gündeme getirmişti! Tarladan sofraya 15 aracı olduğu ortaya çıktı çiftçiler isyan etti: Biz den üç kuruşa alınan ürün aracıları zengin ediyor...
Marmara depremi için kapsamlı hazırlık: AFAD, 11 ilde risk haritaları ve hasar görebilirlik analizleri oluşturuyor
Konut fiyatları düşüşe geçti: İstanbul ve İzmir’de gerileme var! Uzmanlardan değerlendirme: Ev almak için en iyi zaman
Memura ve memur emeklisine enflasyon farkı! Ocak zammı için ipucu geldi TAKVİM yeni maaşları hesapladı: %10.71’e göre yeni aylıklar
Genç mühendisler anlattı: Gabar’da artık terör değil petrol soruluyor
Emekliye yeni maaş! Ocak zammı için rota oluştu | MB enflasyon tahmini sonrası maaşlara en az...
İzmir’deki yangının boyutu NASA haritasında: Kırmızıya boyandı
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Aydemir Akbaş’tan acı haber! 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim diyen Aydemir Akbaş hayatını kaybetti
Ahmet Şık’ın önceki dönem skandalları: Manşet manşet terör propogandası
Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vuran Fenerbahçe sorusu! Yaspe lakaplı fenomen Yasin Pehlivan böyle elendi...
Terör devleti İsrail’in bakanı Katz’dan alçak iftira! Dışişleri’den sert tepki: Filistin halkına olan desteğimizi engelleyemeyecektir
Cimbom 2’de 2 yaptı! Galatasaray Süper Lig’de Konyaspor’u 2-1 yendi
TİP’li Ahmet Şık’ın TBMM’deki provokasyonunun perde arkası! Türkiye’nin yükselen imajından rahatsız oldu itibar suikastına soyundu
Galatasaray’dan Mauro Icardi’nin VAR’dan iptal edilen golü için ilginç paylaşım!
SON DAKİKA