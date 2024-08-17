Türk oyun sektöründe yeni dönem

Dijital Animasyon ve Oyun Merkezi DIGIAGE, APY Ventures ve Bilişim Vadisi GSYF iş birliğiyle düzenlenen DIGIAGE 2.0 Forum etkinliği Bilişim Vadisi'nde gerçekleşti. Türk oyun sektörünün potansiyelinin ve geleceğe yönelik adımların konuşulduğu forum; oyun geliştiriciler, yatırımcılar, girişimciler ve kamu paydaşlarını bir araya getirdi. Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, "Türkiye'den dünyaya ihraç edilen ilk ve tek oyun hızlandırma programı DIGIAGE oldu. Teknoparklarımızdaki sadece 650 firma ve 12 Ar-Ge tasarım merkezimiz oyun üzerine faaliyet gösteriyor. Buralardan ortaya çıkan ticarileşme rakamları ise 1.4 milyar dolar. Satış rakamlarıysa 750 milyar TL. Verdiğimiz teşvikler ise 40 milyar TL. Dolayısıyla oyun sektörünün verilen destekleri çarpan etkisiyle büyüttüğünü, uluslararasılaştığını ve ticarileştiğini görmek de bizleri memnun ediyor"dedi.

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