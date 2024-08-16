SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Yata yata para kazanın! Asgari ücrettin 2 katı kazanacaklar: Bu parayı bankaya atana rekor faiz

Merkez Bankası'nın piyasaya uyguladığı likidite kısıtlamaları, finans sektöründe faiz oranlarının yükselmesine yol açtı. Bu durum, 900 bin TL’lik mevduat sahipleri için cazip getiri imkanları sundu. Ziraat Bankası, Garanti Bankası ve Akbank gibi önde gelen finans kuruluşları, kısa vadeli yatırımlar için uyguladıkları yüksek faiz oranlarıyla yatırımcıların ilgisini çekiyor. Rekabetin artması, özellikle kısa süreli yatırımlardan yüksek kazanç elde etmek isteyen yatırımcılar için önemli fırsatlar yaratıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024, 08:17 Güncelleme 19 Ağustos 2024, 08:27
Yata yata para kazanın! Asgari ücrettin 2 katı kazanacaklar: Bu parayı bankaya atana rekor faiz

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Merkez Bankası'nın likidite kısıtlamaları, bankaların faiz oranlarını yükseltmesine neden oldu. Bu durum, özellikle 900 bin TL'lik mevduatlar için yüksek getiri arayan yatırımcılar için büyük fırsatlar sunuyor. Ziraat Bankası, Garanti ve Akbank, sundukları çeşitli vadelerdeki yüksek faiz oranlarıyla yatırımcıların ilgisini çekiyor. Bu rekabet ortamı, kısa vadeli yatırımlarda önemli kazanç olanakları sağlayarak finans piyasasında hareketliliği artırıyor.

Merkez Bankası'nın faiz oranlarını artırma kararı, bankacılık sektöründe bir faiz yarışını alevlendirdi. Bu durum, 900 bin TL'lik mevduatlar için kârlı fırsatlar sağladı. Büyük bankalar, çekici faiz oranları ile yatırımcıları kendilerine çekmeye devam ediyorlar.

Merkez Bankası'nın likiditeyi kısıtlama hamleleri, banka faiz oranlarının tırmanmasına neden oldu. Bu gelişme, 900 bin TL'lik mevduat için 32 günlük kazancı cazip bir seviyeye taşıyarak bankalar arası rekabeti şiddetlendirdi. İşte en yüksek faiz oranlarını sunan bankaların detayları:

CEPTETEB:

  • Faiz Oranı: %53,00
  • Net Getiri: 38.683 TL
  • Vade sonu tutar: 935.033 TL

Banka Odea:

  • Faiz Oranı: %48,00
  • Net Getiri: 35.033 TL
  • Vade sonu tutar: 935.033 TL

Garanti BBVA:

  • Faiz Oranı: %46,50
  • Net Getiri: 33.939 TL
  • Vade sonu tutar: 933.939 TL

Akbank:

  • Faiz Oranı: %47,50
  • Net Getiri: 34.668 TL
  • Vade sonu tutar: 934.668 TL

QNB Finansbank:

  • Faiz Oranı: %40,25
  • Net Getiri: 29.377 TL
  • Vade sonu tutar: 929.377 TL

Yapı Kredi:

  • Faiz Oranı: %46,00
  • Net Getiri: 33.574 TL
  • Vade sonu tutar: 933.574 TL

Mevduat faizi almak için yapmanız gerekenler şu şekildedir:

Banka Seçimi: Öncelikle, yatırım yapmak istediğiniz bankayı seçmelisiniz. Farklı bankaların sunduğu faiz oranlarını ve hizmet koşullarını karşılaştırarak sizin için en uygun olanı belirleyin.

Hesap Açma: Seçtiğiniz bankada bir mevduat hesabı açmanız gerekecek. Bu işlemi banka şubesinden, internet bankacılığından veya mobil bankacılık uygulamaları üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Para Yatırma: Hesabınıza, mevduat yapmak istediğiniz tutarı yatırın. Bu tutar, bankanın belirlediği minimum mevduat miktarının üzerinde olmalıdır.

Vade Seçimi: Mevduatınız için bir vade seçmelisiniz. Vade süresi, genellikle bir aydan başlayarak birkaç yıla kadar değişebilir. Faiz oranları, genellikle seçilen vadeye göre farklılık gösterir; uzun vadeli mevduatlar genellikle daha yüksek faiz getirisi sunar.

Faiz Oranını Anlama: Bankanın size sunduğu faiz oranını iyi anlamak önemlidir. Faiz oranı, yatırdığınız ana paranın, belirlenen vade sonunda ne kadar getiri elde edeceğinizi gösterir.

Anlaşma Yapma ve Sözleşme: Banka ile mevduat koşullarınızı netleştirdikten sonra, sözleşme imzalamanız gerekecek. Bu sözleşme, mevduat tutarınız, faiz oranınız, vade süreniz ve diğer tüm koşulları içerir.

Faiz Getirisini Takip Etme: Mevduatınızın vadesi dolana kadar banka, belirlenen faiz oranı üzerinden hesabınıza düzenli olarak faiz ekler. Faiz getirisini banka hesap özetlerinizden takip edebilirsiniz.

Vade Sonu: Mevduatınızın vadesi dolduğunda, ana paranız ve elde ettiğiniz faiz getirisi hesabınıza eklenir. Bu tutarı hesabınızdan çekebilir veya farklı bir vadeye yatırarak faiz getirisini artırmaya devam edebilirsiniz.

Mevduat faizi almak, düzenli ve riski düşük bir getiri sağlamak için tercih edilen yatırım yöntemlerinden biridir. Ancak, enflasyon oranları ve ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak hareket edilmesi önerilir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Mesai saatleri yeniden ayarlanıyor: Hazırlıklar başladı! Çalışma hayatına ilişkin hangi adımlar atılacak?
Manisa, Aydın, İzmir, Bolu... Alevlere havadan ve karadan müdahale | Bakan Yumaklı açıkladı: Hangi yangınlar kontrol altında? | SON DURUM
Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde hala arzda büyük çıkış! 50 milyar sınırı aşıldı | Borsa İstanbul BIST 100’de son durum ne?
Ölüme davetiye! Aydın Didim’de 2 bin 500 kişi tabut evde yaşıyor! CHP’li belediye çökmek üzere olan Sahil Sitesi’ne kentsel dönüşüm başlatmıyor
Arda Turan’dan yıllar sonra gelen güç zehirlenmesi itirafı: Hepsinin bedelini de ödedim
Kadın işçi alana ayda 17 bin TL
Yangın provokatörlerine geçit yok! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 20 hesap yöneticisi hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır
HAVA DURUMU | Meteoroloji açıkladı! Yeni sıcak hava dalgası geliyor! 8 derece birden artacak! | 19 Ağustos 2024 hava durumu
İstanbul Kağıthane’de sokak ortasında suikast! Filistinli iş insanı maskeli kişilerin silahlı saldırısına uğradı
ÖZEL | Giovanni van Bronckhorst’tan Jose Mourinho’nun Süper Lig sözlerine yanıt
İngiliz diplomat Mark Smith, soykırımcı İsrail’e silah satışı yapılması nedeniyle istifa etti: İngiliz Dışişleri Bakanlığı savaş suçlarının ortağıdır
Hamas ile Türkiye arasında kritik temas! Ateşkes ve esir takası müzakereleri masada: ABD pembe tablo çiziyor
Kim Milyoner Olmak İster’de Kadir İnanır ve Türkan Şoray sorusu! Yeşilçam’ın o filmi yarışmacının sonu oldu! Selvi Boylum Al Yazmalım sandı doğrusu...
Katil Timur Cihantimur’un avukatlarından skandal hamle: Psikolojisi bozuk raporu sunarak tahliyesini istediler
Paramotorla eylem hazırlığındaydılar! 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi | İşte o görüntüler
SON DAKİKA