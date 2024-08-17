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Genç mühendisler anlattı: Gabar'da artık terör değil petrol soruluyor

Gabar Dağı'nda yürütülen petrol üretim çalışmaları, terörle anılan bölgenin büyük bir dönüşüm geçirdiğini gözler önüne seriyorç Şırnaklı mühendisler, bölgedeki değişimi ve gelişimi anlatarak, eski karanlık günlerin geride kaldığını vurguladı.

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Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024, 07:33 Güncelleme 17 Ağustos 2024, 07:46
Genç mühendisler anlattı: Gabar’da artık terör değil petrol soruluyor

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Gabar Dağı'nda petrol üretim çalışmalarında görev alan Şırnaklı genç mühendisler, bir dönem terörle anılan memleketleri Şırnak'ta yaşanan büyük dönüşümü anlattı.

"GABAR'DA YAKILAN BU MEŞELA DAİMA GÜÇ VERECEK"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnaklı mühendislerin Gabar'daki çalışmalarına dikkat çekerek "Gabar keşfi bu vatanın evlatlarının emeğiyle umudun adı oldu. Gabar'da yaktığımız bu meşale, milletimizin gücüyle daima alevlenecek. Geleceğimiz için yerli kaynaklarımızı milletimize kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar.

ŞIRNAK GÖÇ ALIYOR
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Gabar'da yürütülen petrol üretim çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Gabar'da petrol üretim çalışmalarında görev alan Şırnaklı mühendisler, bir zamanlar terörle anılan memleketleri için gece gündüz demeden alın teri döküyor.

MÜHENDİSLER MUTLULUKLARINI PAYLAŞTILAR
Türkiye'nin geleceğini inşa etme yolunda çok büyük bedeller ödendiğine vurgu yapan mühendisler, kendi hayat hikâyelerinden kesitler paylaştı.

Şırnak'ın bir zamanlar göç veren bir memleket olduğunu ifade eden Elektrik- Elektronik Mühendisi Lokman Üstün, "Ben Şırnak'ın evladıyım. Şırnak'tan Gabar'a bakarken belirsizlik vardı, huzursuzluk vardı ama bu proje sayesinde şu an Şırnak'tan Gabar'a bakarken mutluluk var, ay yıldızlı bayrağımız var. Bir zamanlar göç veren bir şehir konumunda olan Şırnak'ımız, şu an göç alan bir konuma gelmesi hem Şırnak için hem Türkiye için büyük bir kazanç" dedi.

Laboratuvar Görevlisi Meryem Ertaş ise, "Gabar'da çalışmak, kendi topraklarınızda çalışmak benim için ve aslında memleketimiz izin büyük bir sevinç kaynağı" diye konuştu.

"BABAM BURADA GAZİ OLDU"
Babasının Gabar'da gazi olduğunu belirten inşaat mühendisi Nedim Şen, "Ben gazi çocuğuyum. Babam Gabar'da yaralandı, burada gazi oldu. Bugün, büyük şehirlerde gördüğünüz konforlu yolları artık Gabar'da da görebiliyorsunuz. Gabar'da son derece konforlu ve güzel yollar inşa ediyoruz" diye konuştu.

"ARTIK TERÖR DEĞİL PETROL SORULUYOR"
Gabar'da petrol keşfiyle bir meşale yakıldığını söyleyen petrol ve doğal gaz mühendisi Ferit Gören, "Arama motoruna Şırnak yazdığınızda terörden, patlamalardan, ölümden ziyade petrol haberleriyle karşılaşıyoruz. İnsanlar bize eskiden Şırnak'taki terör olaylarını sorardı, kötü olaylar sorardı. Bugün bize Şırnak'taki petrolün üretimini soruyorlar. Türkiye Petrolleri olarak biz Şırnak'ın her yerinde petrol arma faaliyet sürüyoruz. İnşallah Gabar'da yaktığımız meşaleyi Kato'da ve Şırnak'ın diğer bölgelerinde de yakacağız diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.


Jeofizik mühendisi Murat Çakır, 2019 yılında Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Astsubay Esma Çevik'in şehadetinde şahitlik ettiğini anlattı. Çakır, "Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım diyor ya şair, biz gerçekten bu dağları yırttık, bu dağların bağrını deldik. Bu dağların bağrından o petrolü yeryüzüne çıkarttık. Bunu biz halkımıza, milletimiz sunduk. İlk keşif kuyumuzun isminin Şehit Esma Çevik olması benim için ve kurum için özel bir anlam ifade ediyor. Benim için özel anlam ifade etmesinin sebebi Esma Çevik şehit oluğu gün orada olmam, yanında olmamdı. Kendisinin şehadetine şahitlik ettim" ifadelerini kullandı.

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