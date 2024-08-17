Genç mühendisler anlattı: Gabar’da artık terör değil petrol soruluyor

Şırnak 'ın bir zamanlar göç veren bir memleket olduğunu ifade eden Elektrik- Elektronik Mühendisi Lokman Üstün, "Ben Şırnak'ın evladıyım. Şırnak'tan Gabar'a bakarken belirsizlik vardı, huzursuzluk vardı ama bu proje sayesinde şu an Şırnak'tan Gabar'a bakarken mutluluk var, ay yıldızlı bayrağımız var. Bir zamanlar göç veren bir şehir konumunda olan Şırnak'ımız, şu an göç alan bir konuma gelmesi hem Şırnak için hem Türkiye için büyük bir kazanç" dedi.

Laboratuvar Görevlisi Meryem Ertaş ise, "Gabar'da çalışmak, kendi topraklarınızda çalışmak benim için ve aslında memleketimiz izin büyük bir sevinç kaynağı" diye konuştu.

"BABAM BURADA GAZİ OLDU"

Babasının Gabar'da gazi olduğunu belirten inşaat mühendisi Nedim Şen, "Ben gazi çocuğuyum. Babam Gabar'da yaralandı, burada gazi oldu. Bugün, büyük şehirlerde gördüğünüz konforlu yolları artık Gabar'da da görebiliyorsunuz. Gabar'da son derece konforlu ve güzel yollar inşa ediyoruz" diye konuştu.

"ARTIK TERÖR DEĞİL PETROL SORULUYOR"

Gabar'da petrol keşfiyle bir meşale yakıldığını söyleyen petrol ve doğal gaz mühendisi Ferit Gören, "Arama motoruna Şırnak yazdığınızda terörden, patlamalardan, ölümden ziyade petrol haberleriyle karşılaşıyoruz. İnsanlar bize eskiden Şırnak'taki terör olaylarını sorardı, kötü olaylar sorardı. Bugün bize Şırnak'taki petrolün üretimini soruyorlar. Türkiye Petrolleri olarak biz Şırnak'ın her yerinde petrol arma faaliyet sürüyoruz. İnşallah Gabar'da yaktığımız meşaleyi Kato'da ve Şırnak'ın diğer bölgelerinde de yakacağız diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.