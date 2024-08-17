Burgan Bank 6 ayda 1.8 milyar TL kar etti!

Burgan Bank, 2024 yılının ilk altı ayında net kârını 1,8 milyar TL olarak açıkladı. Konsolide aktif büyüklüğü 101,8 milyar TL'ye yükselen Burgan Bank'ın, 30 Haziran 2024 itibarıyla ekonomiye sağladığı kredi desteği toplam 75,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, "Güçlü mali yapımız, gelişmiş teknolojilere yaptığımız sürekli büyük yatırımlar ve etkili risk yönetimi ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2024'ün ilk yarısında olduğu gibi yılın geri kalanında da ülke ekonomisine katkıda bulunmayı sürdüreceğiz" dedi.

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