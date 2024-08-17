Altın zirveyi test etti

ABD Merkez Bankası'ndan gelecek faiz indirim haberlerini ve diğer verileri takip eden altın fiyatları son günlerdeki dalgalanmasını sürdürüyor. Piyasalar Fed Başkanı Jerome Powell'in Jackson Hole'de yapılacak toplantıda vereceği mesajları da bekliyor. 2412-2470 dolar aralığında fiyatlanan ONS gerileme sinyali verse de yönünü yukarı çevirdi. İçeride ise gram altın döviz hareketleriyle birlikte yükselişini sürdürdü. 2700 liranın üzerini birkaç kez test eden gram altında yön yukarı doğru. Uzmanlar dolar/ TL'de yatay pozitif hareketlerin sürmesiyle gram altının 2.700 TL'nin üzerini görebileceğini belirtiyor. Ancak asıl sıçramanın Eylül ayında FED'in faiz indirmesi ile gerçekleşebileceğini belirten uzmanlar, bu kararın ONS altını dolayısıyla içeride gram altını yükseltebileceğini söylüyor.

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