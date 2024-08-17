30 Ağustos’ta ulaşım ücretsiz olacak! İstanbul Havalimanı- Arnavutköy Metro Hattı, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı...

30 Ağustos'ta ulaşım ücretsiz olacak. Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, vatandaşlar 30 Ağustos Cuma günü Zafer Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı- Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

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