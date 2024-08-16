Yenilikçi girişimler dünyaya açılıyor

Türk Telekom, girişimlere; finansal kaynağın yanında uluslararası alanda iş birlikleri yapma ve global yatırımcılardan yatırım alma fırsatı ile küresel pazarlara açılma konusunda stratejik destekler sağlıyor.

Türk Telekom Ventures PİLOT girişim hızlandırma programının 12. dönemine seçilen girişimlerle bir araya gelen Türk Telekom CEO'su Ümit Önal; "Türk Telekom olarak, 10 yılı aşkın süredir girişimcilik ekosisteminin büyümesine katkı sağlama motivasyonu ile teknolojinin geleceğine yönelik çalışmalarımızı ve yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak her tür çalışmayı milli görev olarak görüyoruz. Yerli sosyal medya platformları geliştiriyor, teknolojiyi faydaya dönüştürecek sosyal sorumluluk çalışmaları yürütüyoruz. Bu yaklaşımla; geleceğimiz için fark yaratacak ve ülkemizi dünyada teknoloji alanında öne çıkaracak inovatif girişimlere destek vermeye devam ediyoruz. Desteklediğimiz girişimlerin dünyaya açıldığına şahitlik etmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.