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Zorunlu trafik sigortasında Eylül zammı! İyi şoföre 4.500 TL kötüsüne 30 bin TL

Zorunlu trafik sigortasında eylül ayında uygulanacak fiyatlar güncellendi. Kaza yapmayan şoförle kötü sürücü arasında 7 kat fark oluştu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024
Zorunlu trafik sigortasında Eylül zammı! İyi şoföre 4.500 TL kötüsüne 30 bin TL

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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, zorunlu trafik sigortasında eylül ayında uygulanacak azami prim artışını yüzde 2 olarak belirledi. Buna göre kimin ne kadar sigorta ücreti ödeyeceği de belli oldu.

İstanbul'da bir kişi ilk kez araç aldıysa ve trafik poliçesi yaptırıyorsa ortalama bir hususi otomobil için yaklaşık 10-11 bin TL gibi bir sigorta bedeli çıkıyor. Böylece sıfır otomobil için ilk sigorta 10 bin liradan başlıyor. Ancak sürücü hiç kaza yapmadıysa yüzde 50 oranında indirim alıyor ve 4.500 TL'ye sigortasını yeniliyor. Ancak kaza yapmış ise kötü sürücü olarak kabul ediliyor ve bu kez trafik sigortası için yüzde 200 artışla 30 bin lira gibi bir fatura karşısına çıkıyor.

9 KADEME BULUNUYOR
Trafik sigortalarında 0'dan 8'e kadar kodlanan 9 kademe bulunuyor. Burada 4. Kademede yeni araç alanlar bulunuyor ve herhangi bir indirim ya da zam olmuyor. Diğer kademeler ise kaza sayısı ve hasar durumuna göre sıralanıyor. 3 yıl hasarsız olanlar 8. Kademede bulunuyor. Kademesi 0 olan araçlar en çok hasar alan araçlar ve kötü sürücü olarak kabul ediliyor.

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