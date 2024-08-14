Emekliler yılı kapsamında bir hizmet daha: Halk plajlarında şezlong ve şemsiyeler ücretsiz!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Emekliler Yılı kapsamında, girişleri ücretsiz olan halk plajlarında, şezlong ve şemsiyelerin de emeklilere ücretsiz sunulacağını duyurdu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Emekliler Yılı kapsamında, girişleri ücretsiz olan halk plajlarında, şezlong ve şemsiyelerin de emeklilere ücretsiz sunulacağını duyurdu.
ŞEZLONG VE ŞEMSİYE DE EMEKLİLERİMİZE ÜCRETSİZ OLARAK SUNULACAK
Bakanlığın sosyal medya hesabındaki açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:
"Emeklilerimiz için yeni bir müjde. Emekliler Yılı kapsamında halk plajlarımızda emeklilerimize özel yeni bir hizmet sunuyoruz. Halihazırda girişleri ücretsiz olan halk plajlarımızda artık şezlong ve şemsiye de emeklilerimize ücretsiz olarak sunulacak."
1 AY BOYUNCA ÜCRETSİZ KONAKLAMA
Bilindiği gibi Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlarda 2024 yılı yaz döneminde 1 ay süresince emekliler ücretsiz konaklama yapabiliyor.
EMEKLİLERE İNDİRİM ÜSTÜNE İNDİRİM!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'emekliler yılı' ilan ettiği 2024'te emeklilerin cebini rahatlatacak, yaşam kalitesini artıracak, sağlıktan ulaşıma, sosyal imkanlardan kültürel faaliyetlere kadar haklarını genişletecek faaliyetler birbiri ardına hayata geçiriliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ilgili tüm kurumlarla eşgüdüm içerisinde yürütülen çalışmalar kapsamında iş birlikleri her geçen gün artıyor. Emeklilere ek gelir imkanı sağlayan promosyonda fırsatlar büyürken, hemen her alanda özel indirim imkanı sunuluyor. İş birlikleri kapsamında emeklilere sağlanan imkanlar hizmete açılan www.emekliler.gov.tr sitesinden de duyuruluyor.
Ayrıca ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi'nde hayata geçirilen Emekli Danışmanı Uygulaması emeklilere öncelikli hizmet imkanı sağlıyor.
İşte emeklilere özel imkanlardan bazıları…
* 81 ilde sosyal güvenlik il müdürlükleri 5 bin 500'ün üzerinde yerel firma ile indirim anlaşması sağladı. Bu anlaşmalar ile emeklilere gıda, giyim, restoran, market, sağlık firmaları, oteller ve mobilyacılar gibi hemen her alanda indirim sağlanıyor. İllere göre iş birliği yapılan firmaların güncel listesi sitede yer alıyor.
- Emeklilere verilen promosyon ödemeleri yaklaşık 2 katına yükseltildi. Halihazırda emeklilere bankalarca 24 bin liraya varan promosyon imkanı bulunuyor.
- Bayram ikramiyesi tutarı arttırılarak 3 bin liraya çıkartıldı. Emeklilere 2 bayram için toplam 6 bin lira ödendi.
- SGK merkez birimleri ile 81 il müdürlüğünde emekli masası uygulaması hayata geçirildi. Uygulama ile emeklilerin talepleri rehber personel vasıtasıyla hızlıca karşılanmaya başlandı.
- PTTCELL tarafından emeklilere özel Emekli Paketi oluşturuldu. Paket ile emeklilerin özellikle paket aşımına engel olunması ve uygun fiyatlı arama ve internet hizmeti sunulması hedefleniyor.
- TCDD emekliler yılına özel yıl boyunca emekliler için ana hat trenlerinde yüzde 10 indirim sağladı. Bu indirim yoğun bir talep gördü.
- PTT KARGO'da emeklilere özel yüzde 20 indirim sağlandı.
- Emeklilere PTT bünyesinde bulunan misafirhanelerde 2024 yılı içinde yüzde 50, PTT lokal ve sosyal tesislerinde yüzde 20 indirim uygulanmak suretiyle PTT personeli fiyatlarından yararlandırılması sağlandı.
- Şehirlerarası seyahatlerde bilet ücretlerinde yüzde 15 indirim hayata geçirildi.
- Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan iş birliği kapsamında; Gençlik ve Spor Bakanlığı tesislerinde, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü bünyesindeki yurtlardan 1 ay boyunca ücretsiz kalabilmeleri imkanı getirildi.
- Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılan iş birliği kapsamında; kamu kurumlarının sosyal tesislerinde yüzde 15 indirim sağlanmasına yönelik düzenleme yapıldı.
- Emeklilere özel sosyal tesislerde Türk-İş'e bağlı Tes-İş yüzde 30, Türk Metal yüzde 40, Koop-İş yüzde 30 indirim sağladı.
- "Emekli" banka ve kredi kartı uygulaması başlatıldı. Bu konuyla ilgili olarak 16 banka ile iş birliği protokolleri imzalandı. Bu kartlar ile emeklilerin kendilerine özel tanımlanan indirim ve ayrıcalıklardan faydalanması sağlanacak. Bazı özel ve kamu bankaları ile önceden emekli olanlara mevcut kartları üzerinden, yeni emekli olanlara ise özel tasarımlı emekli kart üzerinden indirimlerin yansıtılması konusunda mutabakata varıldı. Bu kartlara giyim, sağlık, market gibi temel ihtiyaçlarda özel indirimler yapılacak.
- Emeklilere özel indirim, ayrıcalık, fırsat ve kampanyalar sağlamak amacıyla SGK, TROY ile iş birliğine gitti. TROY; emeklilerden TROY logolu banka/kredi kartı kullananlara özel indirim, fırsat, promosyon ve kampanya imkanlarını sağlayacak.
- YÖK ile yapılan işbirliği kapsamında; kuşaklararası dayanışma ve aktif yaşlanma temelli 3. yaş üniversitelerini yaygınlaştırılıyor. Bu kapsamda il müdürlükleri 41 üniversite ile protokol imzaladı.
* Turkcell Superonline tarafından 65 yaş ve üzerindeki yeni ve mevcut fiber müşterilerine özel kampanyalar sunuluyor.
* TTNET, yeni müşteri olan emeklilere ve mevcut müşterilere taahhüt yenileme koşulu ile 15 ay süresince geçerli olmak üzere yüzde 10 indirim imkanı sağlıyor.
* Türk Telekom da emeklilere taahhüt yenileme koşulu ile 15 ay süresince geçerli olmak üzere yüzde 10 indirim imkanı sağlıyor.
* 60 yaş üzeri emekliler için Türk Hava Yolları ile yurt içi ve yurt dışı uçuşlarda yüzde 15 indirim uygulanıyor.
*Emeklilere özel sinema biletlerinde yüzde 30 indirim uygulanıyor.
* Aras Kargo emeklilere Türkiye genelinde yüzde 15 indirim uyguluyor.
* Ankara Üniversitesi sosyal tesislerinin Aydın'ın Didim ve Kastamonu'nun Ilgaz ilçelerinde bulunan ve kamu sosyal tesisleri bünyesinde yer alan iki otelinde yüzde 15 indirim uygulanıyor.
* İşbir Yatak yıl sonuna kadar yüzde 20 indirim fırsatı sunuyor.
* Sarar mağazalarında emeklilere yüzde 30 indirim imkanı var.