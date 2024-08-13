İşletmelere helal kazanç eğitimi

Ticaret Bakanlığı uzunca bir süredir fahiş fiyatlar ve stokçularla mücadele ederken, önümüzdeki günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı da başta gıda üretimi yapılan firmalar olmak üzere işletmeleri ziyaret ederek mücadeleye destek verecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı firmalarla "Helal gıda ve iş ahlakı", "Helal kazancın önemi" ve "Helal kazancın dini mahiyeti" konularında konferans ve sohbetler yapacak. Öte yandan Ticaret Bakanlığı, son bir yılda başta gıda sektörü olmak üzere fahiş fiyat artışlarından dolayı işletmelere 286 milyon lira, 294 milyon lirası stokçuluk faaliyetleri olmak üzere otomotiv sektörüne 457 milyon lira, emlak sektörüne 121 milyon lira, kuyum sektörüne 25 milyon lira olmak üzere toplam 889 milyon lira idari para cezası uyguladı.