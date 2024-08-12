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Devlet destekli ev fırsatı: 300.000 TL'si karşılıksız devletten! Aylık 2.968 TL'ye liraya anahtar teslim

Türkiye'de ev sahibi olmayı hayal edenler için devlet, yeni bir destek programı başlattı. Aylık sadece 5 bin TL ödeme ile prefabrik ev sahibi olma imkânı sunan bu program, özellikle ekonomik sıkıntılar çeken vatandaşlar için büyük bir fırsat oluşturuyor. Prefabrik evlerin düşük maliyetleri ve hızlı inşası, ev sahibi olmayı daha erişilebilir hale getiriyor.

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 10:19 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 10:19
Devlet destekli ev fırsatı: 300.000 TL’si karşılıksız devletten! Aylık 2.968 TL’ye liraya anahtar teslim

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Devlet, Türkiye'de ev sahibi olmayı kolaylaştırmak amacıyla aylık 5 bin TL ödeme ile prefabrik ev sahibi olma fırsatı sunan bir destek programı başlattı. Bu program, ekonomik koşullarda zorluk yaşayan vatandaşlara yönelik olarak geliştirildi ve prefabrik evlerin kısa sürede inşa edilebilmesi sayesinde ev sahibi olmak artık daha kolay. Program, ev sahibi olma hayalini gerçekleştirmek isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor.

Devletin sunduğu bu fırsat, özellikle ekonomik ve pratik konut çözümleri arayanlar için büyük bir avantaj sağlamaktadır. Prefabrik evler, yalnızca uygun maliyetleriyle değil, aynı zamanda sunduğu konfor ve güvenlik ile de dikkat çekmektedir.

Prefabrik Evlerin Avantajları Nelerdir?

Prefabrik evler, betonarme yapılarla karşılaştırıldığında pek çok avantaja sahip. Pratik bir şekilde inşa edilebilen bu evler, kısa sürede oturuma hazır hale getirilebiliyor. Öyle ki, bir prefabrik ev, gerekli tüm hazırlıklar yapıldığında bir hafta gibi kısa bir sürede bile tamamlanabilir. Buna karşılık, betonarme evlerin inşası aylar hatta bazen yıllar alabiliyor.

Prefabrik evlerin dayanıklılığı konusunda bazı önyargılar bulunmakla birlikte, günümüzde üretilen prefabrik evler oldukça sağlam ve uzun ömürlüdür. Türkiye'deki prefabrik ev sektörü, dünya genelinde oldukça başarılı kabul edilmektedir. Doğru malzemeler kullanılarak inşa edilen bir prefabrik evin kullanım ömrü 50 yıl veya daha fazla olabilmektedir.

Bu evlerin en belirgin özelliklerinden biri ise depreme karşı dayanıklı olmalarıdır. Prefabrik yapılar, esnek tasarımları sayesinde deprem sırasında daha az hasar görür. Ayrıca, bu evler ağır beton yapı malzemeleri yerine hafif malzemelerle inşa edildikleri için, olası bir yıkılma durumunda bile zarar verme potansiyeli oldukça düşüktür.

Devlet Desteği İle Prefabrik Ev Sahibi Olma İmkanı

Prefabrik ev sahibi olmak isteyenler için devlet tarafından sunulan özel bir destek bulunmaktadır. Ancak bu destek, her vatandaşa değil, belirli koşulları sağlayan ihtiyaç sahiplerine verilmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan bu destek programı kapsamında, vatandaşlara 300.000 TL'ye kadar hibe verilmektedir. Bu hibe, herhangi bir geri ödeme zorunluluğu olmadan sunulmaktadır.

Prefabrik evlerin maliyetleri betonarme evlere kıyasla çok daha düşük olmasına rağmen, finansal destek ihtiyacı devam etmektedir. Ortalama 350.000 TL maliyetle inşa edilebilen bir prefabrik ev için devlet, 300 bin TL'lik nakit destek sağlarken, kalan tutar ise düşük faizli kredilerle karşılanabiliyor. Bu anlamda 50.000 TL kredi çekerseniz ve bunu 3 sene vadeli şekilde öderseniz aylık 2.968,36 TL taksitle ev sahibi olma fırsatı sunulmaktadır.

50.000 TL 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri

CEPTETEB Hoş Geldin Kampanyası

%3,74

Aylık Taksit

2.968,36 TL

Toplam Ödeme

107.148,46 TL

Kaynak: https://www.aile.gov.tr/sygm/programlarimiz/sosyal-yardim-programlarimiz/

Derleme: Takvim.com.tr

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