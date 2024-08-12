SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Ve kesinleşti: Devletten 100.000 TL destek + 700.000 TL hibe ve 700.000 TL kredi müjdesi!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak amacıyla yürütülen "Yarısı Bizden" kampanyası için yeni bir başvuru döneminin başladığını duyurdu. Bu kampanya, riskli yapıların yenilenmesi gereken vatandaşlara devlet tarafından sağlanacak hibe ve kredi desteği ile güçlendirilecek. Bakan Kurum, bu yeni dönemin İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarına büyük katkı sağlayacağını belirtti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 10:58 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 10:58
Ve kesinleşti: Devletten 100.000 TL destek + 700.000 TL hibe ve 700.000 TL kredi müjdesi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandıracak "Yarısı Bizden" kampanyasında yeni bir başvuru döneminin başladığını açıkladı. Bu yeni dönemde, özellikle riskli yapıların yenilenmesi için devlet tarafından sağlanacak hibe ve kredi destekleri ile vatandaşlara büyük kolaylık sunulacak. Bakan Kurum, bu desteğin, İstanbul'un daha güvenli ve modern bir kent haline gelmesine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Kentsel dönüşüm projelerine hız kazandıran "Yarısı Bizden" kampanyasında önemli bir gelişme yaşandı. Bakan Murat Kurum, kampanya kapsamında başlatılan yeni başvuru dönemi ile birlikte, riskli yapı sahiplerine sunulacak hibe ve kredi desteklerinin detaylarını paylaştı. Yeni dönemle birlikte vatandaşlar, yapılarının yenilenmesi için sağlanacak desteklerden faydalanabilecek.

Bakan Murat Kurum, "Yarısı Bizden" kampanyasıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirerek, kampanyanın yeni bir başvuru sürecine girdiğini ve artık başvurular için tarih sınırlamasının kaldırıldığını belirtti. Kurum, "Vatandaşımız, evini dönüştürmek istediğinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na başvuracak. Anlaşma sağlanınca bina veya ada bazında projeleri inşa edip, vatandaşımıza yeni ve güvenli konutunu teslim edeceğiz" dedi.

Yarısı Bizden Kampanyasında Sağlanacak Destekler

Kampanya, riskli yapılarını kentsel dönüşüme sokmak isteyen vatandaşlar için büyük avantajlar sunuyor. Başvuru yapan ve onaylanan vatandaşlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 700.000 TL tutarında hibe desteği alacaklar. Bu hibe, evlerini yenilemek isteyenler için önemli bir finansman kaynağı olacak.

Bunun yanı sıra, vatandaşlar 700.000 TL tutarında kentsel dönüşüm kredisi de kullanabilecekler. Bu kredi, uygun koşullarla sunuluyor; ilk 2 yıl geri ödeme yapılmıyor ve 120 ay vadeli kredi ödemelerinin ilk 12 ayı faizsiz olacak.

Sonraki yıllarda ise taksitler, TÜFE oranında artış gösterecek, böylece vatandaşlar uzun vadede düşük maliyetle evlerini yenileyebilecekler.

Ekstra Destekler: Taşınma Yardımı

Kentsel dönüşüm sürecinde ev sahipleri ve kiracılar için 100.000 TL tutarında taşınma desteği de sağlanıyor. Bu destek, ev sahipleri kadar kiracıları da kapsıyor. Evde oturan kişiye yönelik olan bu yardım, taşınma sürecindeki mali yükü hafifletmek amacıyla veriliyor.

Destek Tutarlarında Artış Olacak mı?

Hibe ve kredi desteği tutarlarının artırılıp artırılmayacağı henüz netleşmedi. Ancak Bakanlık yetkilileri, kampanyanın kapsamını genişletmek ve vatandaşların daha fazla yararlanmasını sağlamak adına çalışmalarını sürdürüyor. Kampanya kapsamında yapılacak güncellemeler, önümüzdeki dönemde kamuoyuyla paylaşılacak.

Yarısı Bizden Kampanyası Nedir?

"Yarısı Bizden" kampanyası, evlerini ve iş yerlerini yenilemek isteyenlere yönelik kapsamlı bir dönüşüm projesidir. Bu kampanya kapsamında, dönüşüm sürecinde olan vatandaşlara ve işletmelere maddi destek sağlanmakta, böylece yenileme işlemleri kolaylaştırılmaktadır.

Kampanya, tarihte ilk kez kiracılara da destek sunuyor. Dönüşüm süreci boyunca, taşınmazı kullanan ev sahibi veya kiracı, taşınma masrafları için bir kereye mahsus olmak üzere 100 bin lira destek alabilecek. Bu destek, hem ev sahiplerini hem de kiracıları kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.

İş yerlerinin dönüşümü için de önemli destekler mevcut. Belirlenen iş yerleri için 350 bin lira hibe, aynı miktarda kredi ve ilave olarak her bir iş yeri için 700 bin lira kredi desteği sağlanacak.

Önemli olan, bu desteklerden yararlanabilmek için gelir şartının aranmamasıdır; hak sahiplerine gelir ve kredi puanına bakılmaksızın destek sunulacak.

15 Soruda Yarısı Bizden Kampanyası

Başvuru Şartları: Yeni dönemde e-Devlet başvurusuna gerek kalmadı; İstanbul'daki riskli yapı sahipleri kampanyaya başvurabilir.

Riskli Yapı Tespiti: Ev veya işyerinin riskli olup olmadığını, Bakanlığa bağlı lisanslı kuruluşlara karot örneği aldırarak öğrenebilirsiniz.

İlk Başvuru Adımı: Riskli yapı tespiti yapıldıktan sonra, hak sahipleri, bir yükleniciyle sözleşme imzalayıp ilçe belediyesine başvurur.

Proje Ön Şartları: Yeni yapının, eski yapının bir buçuk katı büyüklüğünü geçmemesi gerekiyor. 1 Nisan 2023'ten sonra ruhsat alınmış projeler kampanyadan faydalanabilir.

Sözleşme Süreci: Hak sahipleri, belirlenen tarihte Bakanlık ile hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmesi imzalayacak.

Hibe ve Kredi Miktarları: Bir konut için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi; bir dükkan için 350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi desteği verilecek.

Ödemelerin Yapılması: Ödemeler, hak sahipleri adına yükleniciye yapılacak ve proje aşamalarına göre %30, %30, %30 ve %10 oranında gerçekleştirilecek.

Kredi Geri Ödemeleri: Geri ödemeler, yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra başlayacak, 10 yıla kadar vade uygulanacak, ilk yıl faizsiz olacak.

Tahliye Desteği: Tek seferlik 100 bin TL tahliye desteği sağlanacak; kiracılar da bu destekten faydalanabilir.

Otopark ve Sığınak: Yeni projelerde otopark ve sığınak alanları inşaat alanı dışına çıkarılacak, bu sayede hak kaybı olmayacak.

Gelir Şartı: Kredi verilirken gelir veya kredi puanı şartı aranmayacak.

Başvuru Süresi: Kampanyaya başvuru için süre kısıtlaması bulunmuyor.

Önemli Değişiklikler: e-Devlet başvurusu kalktı, yeni projelerde otopark ve sığınak alanları metrekare hesabından çıkarıldı, ilk ödeme oranı %30'a yükseltildi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
ÖSYM YKS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? ÖSYM giriş üniversite yerleştirme sonuçları! osym.gov.tr sonuç ekranı
Siber casusluk ağı çökertildi: 11 kişi tutuklandı!
Türkiye’nin şartlarını kabul eden Instagram’dan ilk somut adım! PKK’lı profilin sözde ’kürdistan’ paylaşımına kısıtlama
Donald Trump X’e geri döndü! Elon Musk ile röportaj: Kamala Harris’i eşi Melania’ya benzetti
Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan Lille maçı kararı! İlk 11 yine değişiyor
ABD’den Türkiye’ye arabuluculuk talebi! Büyükelçi Jeff Flake Orta Doğu’da topyekün savaşın engellenmesi için Ankara’yı işaret etti
AK Parti 23 yaşında! Yeni yaş sloganı belli! İşte Başkan Erdoğan liderliğinde kurulan AK Parti’nin dünden bugüne kronolojisi
Etiyopya ve Somali krizi bitirmek için Türkiye’ye başvurdu! Ankara’da barış diplomasisi: Heyetler masada
Jose Mourinho’dan onay çıktı! Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye
İzmir’deki kan donduran cinayette yeni detay! Hilmiye Tuğba Esgin’i öldüren Şenol Arslan’ın ifadesi ortaya çıktı: Ceset kokmasın diye tiner döküp...
CANLI TAKİP | İran saldırı için saat vermişti: İsrail’de gergin bekleyiş! ABD basını saldırı için ’son 24 saat’ dedi
Kaçak sünnet hayatını karattı! Küçük çocuğun cinsel organı kangren oldu
CHP’deki para kulesi skandalında yeni detaylar! O iş insanı anlattı: Cemevi için bağış yaptım bina aldılar
Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Cher Ndour’un ardından o da geliyor
Eskişehir’de dehşet: Maske ve çelik yelekle sokağa çıktı önüne geleni bıçakladı | Arda Küçükyetim böyle gözaltına alındı | Planı ortaya çıktı
SON DAKİKA