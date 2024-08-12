Ve kesinleşti: Devletten 100.000 TL destek + 700.000 TL hibe ve 700.000 TL kredi müjdesi!

Hibe ve Kredi Miktarları: Bir konut için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi; bir dükkan için 350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi desteği verilecek.

Ödemelerin Yapılması: Ödemeler, hak sahipleri adına yükleniciye yapılacak ve proje aşamalarına göre %30, %30, %30 ve %10 oranında gerçekleştirilecek.

Kredi Geri Ödemeleri: Geri ödemeler, yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra başlayacak, 10 yıla kadar vade uygulanacak, ilk yıl faizsiz olacak.

Tahliye Desteği: Tek seferlik 100 bin TL tahliye desteği sağlanacak; kiracılar da bu destekten faydalanabilir.

Otopark ve Sığınak: Yeni projelerde otopark ve sığınak alanları inşaat alanı dışına çıkarılacak, bu sayede hak kaybı olmayacak.