Türk Telekom’a uluslararası tescil

Türk Telekom, siber güvenlik alanındaki yetkinliğini ve başarısını CREST Sertifikasıyla uluslararası çapta tescilledi. Siber Güvenlik Hizmetleri Kategorisi'nde 3 yıldır "Pazar Lideri" konumunu sürdüren Türk Telekom, uluslararası sertifikasyon kuruluşu CREST tarafından üç başlıkta akredite olan ilk kurum oldu. Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, "Türk Telekom olarak, ulusal güvenliğin önemli bir unsuru olarak gördüğümüz siber güvenlik alanında küresel standartları karşılamaktan ve Türkiye'de bu alanda öncü olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

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